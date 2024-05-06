İstatistik Kurumu’nun verilerinin araştırılmasına yönelik kurulan Meclis Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı.
Meclisten yapılan açıklamada, Komite’nin “Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi” gündemi ile bugün toplandığı, gelecek toplantılarda çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, UBP Milletvekili Alişan Şan başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Taçoy, Komite Üyesi CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın katıldığı belirtildi.
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