Mustafa Behlül yazdı: Fitness + Sağlıklı Yaşam = Vücut geliştirme mi?

Bu üç başlık aslında birbiriyle aynı gözükse de aslında insanların kendi beklentilerini karşılamak için seçtikleri dünyada var olan ama son yıllarda gündemden düşmeyen trend aktivitelerdir.

Neden bu üç aktiviteyi bir başlık altında ele alıyoruz? Çok açık. Kendi ülkemizde de olmak üzere dünyada insanların çoğu bu üç aktivitenin ayni olduğunu düşünseler de aslında aralarında fark var. Evet, fark var.

Kulaktan duyma, bilimsel dayanağı olmayan şeyler ile bir şeyler öğrenmeye çalışılıyor. Biz bir şeyleri öğretmeye çalışıyoruz.

Niye böyle yazıyoruz aslında çok açık. Bu aktiviteler arasındaki farkı bilmiyoruz.

Evet bilmiyoruz.

Sağlıklı yaşam için spor salonuna giden ile, fitness için spor salonuna giden kişileri toplum her zaman sanıyor ki sadece vücut geliştirme için salonlara gidiliyor.

Toplum içerisinde bu spor ile uğraşan bireyler olarak bizlerin önceliği insanları bilinçlendirmemiz ve bilgilendirmemiz olmalıdır. İşte o zaman insanlar bu üç kelimenin anlamını tam olarak kavrayıp bilinçlenecektir.

Bizler bunları tam anlamı ile yapabilirsek ülkemizdeki spor salonlarına olan bakış açısı da tam anlamı ile değişecek ve yediden yetmişe herkes bu üç aktivite altında kendi gereksinimlerini karşılamak için spor yapacaktır.

Ülkemizde sayısı artan Fitness Antrenörü, Personal Trainer, Yaşam koçlarımız var, bütün işi onlar yürütüyorlar. Sosyal medyalarından doğru, bilinçli ve öğretici paylaşımları sayesinde toplumu geliştirip, bilinçlendirebiliyorlar.

Ama maalesef bu paylaşımlardan çok uzağız.

Bir bakıyoruz sadece ağırlık, dumbell ve çoğu paylaşımlarda da gördüğümüz yanlış yapılan hareketler paylaşılıyor.

Bizler güzel, bilgilendirici, eğitici paylaşımlar yapmazsak nasıl beklemeliyiz ki bu üç aktivitenin aslında birbirinden farklı olduğunu. İşte size bu üç başlığın açılımı;

Fitness: Fiziksel uygunluk anlamına gelen, günlük hayatta daha çok zindelik ve fiziksel uygunluk için yapılan egzersizlerin bütünüdür.

Sağlıklı yaşam: Bedenen ve ruhen sağlıklı, iyi, mutlu hissettiren bir yaşam şeklidir.

Vücut geliştirmek: Ağırlık kaldırma, kalori alımı ve diğer unsurları bir araya getirerek kasların geliştirilmesi demektir.

İşte küçük tanımlarla bu üç aktivite arasında ki farkı görebiliyoruz. Sadece tek ortak yanları istenildiği zaman tek bir çatı altında spor salonlarında yapılabilmesidir.