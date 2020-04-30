Lipa Danışmanlık: Her yüz kişiden 86’sı hükümetin hazırlamış olduğu paketten memnun değil

Lipa Danışmanlık tarafından yapılan açıklamada KKTC genelinde “COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkisi ve Yönetici Görüşleri Anketi” yapıldığı belirtilirken detaylar tablolarla beraber kamuoyuyla paylaştı.

İşte o açıklama ve ayrıntıları:

Lipa Danışmanlık tarafından 20-25 Nisan 2020 tarihleri arasında KKTC genelinde “COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkisi ve Yönetici Görüşleri Anketi” uygulanmıştır. Tüm sektör ve bölgelerden işletmeler rastgele telefon üzerinden aranarak, yöneticiler ile anketler yapılmıştır. 142 işletme anketimize katılmıştır, katkı koyan ve görüş bildiren herkese tekrardan teşekkür ederiz.