Spor Yazarları Derneği’nden saygı ve hassasiyet çağrısı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği koronavirüs sürecinde spor faaliyetlerinin durması ve bugünlerde ülkede yapılan açılımlarla bağlantılı olarak spor müsabakalarının yeniden başlamasına yönelik yapılan yorumlar ve değerlendirmelere dikkat çekti.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak Covid-19 salgını süresince alınan önlemlerin toplum sağlığı açısından olumlu geri döneceğine inanıyoruz. Bu bağlamda ülke sporunun sağlıklı başlangıcı ile ilgili izlenecek yolun daha önce de birçok kesim tarafından belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun vereceği raporlar doğrultusunda olacağı bir gerçektir. Yapılacak değerlendirmede her bir spor branşının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerçeğinden yola çıkarak spor camiasındaki bireylerin ve onların ailelerinin sağlıklarının riske atılmayacağı bir dönemde sportif faaliyetlerin ve müsabakaların başlayacağı yönünde karar üretilecektir.

Ekonomik olarak etkilenen toplumumuzun psikolojik olarak olumsuz etkilendiği bu süreçten sportif müsabakalarla moral ve motivasyon bulacağı inancını taşıyoruz.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir sürece giriyoruz. Genelde sporun paydaşları,

özelde spor basını olarak bu sürece ayak uydurmak durumundayız. Mevcut dönemde ülke sporunun sağlıklı bir şekilde geri dönüşü ve rayına oturması için yayınlar, haberler yapılmakta ve görüşler belirtilmektedir. Bu bağlamda önemli bir misyon üstlenen basınımızın kamuyu doğru bilgilendirme adına hassas olması gerekmektedir.

Biz KTSYD olarak tüm spor basını ile birlikte sporun paydaşlarının yapılan yayınlara saygı

çerçevesinde geri dönüş yapmasını ve bu konuya dikkat etmesini istiyoruz. Ayrıca

toplumumuzun sağlıklı bir şekilde yeniden sportif faaliyetlere en uygun zamanda dönmesi arzusunda olduğumuzu da ifade etmek isteriz.”