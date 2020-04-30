Amcaoğlu: 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı kutlar, çok daha sağlıklı yarınlar dilerim

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’ münasebetiyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu mesajında, “Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı kutlu olsun” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs’ın bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kez evlerde kutlanacağına dikkati çeken Amcaoğlu, “bu zor günlerde dahi virüs nedeniyle evlerinde değil de işlerinin başında olan başta sağlık çalışanları, basın mensupları, market, fırın, gibi temel ihtiyacımızın karşılanmasında önemli görevler üstlenen emekçi kardeşlerimize de bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı iletir, emek ve alın teriyle çalışan tüm işçi, memur, emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı kutlar, çok daha sağlıklı yarınlar dilerim” dedi.