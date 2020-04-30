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Şoför okulları bazı kurallar çerçevesinde yeniden eğitime başlayacak

30 Nisan 2020
ŞOFÖR OKULLARI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şoför okullarının 4 Mayıs 2020 itibariyle belirli kısıtlamalar ve kurallar çerçevesinde eğitim vermeye başlayabileceği belirtildi.

 

İşte o açıklama:

 

Şoför okulları 4 Mayıs 2020 itibariyle belirli kısıtlamalar ve kurallar çerçevesinde eğitim vermeye başlayabilecektir.

Buna göre;

– Şoför okullarının dershanelerinde verilecek eğitimlerde, öğrenciler dershanelere tek tek alınıp eğitim verilecek.

– Tüm araçlar her ders öncesi ve sonrasında dezenfekte edilecek.

– Tüm eğitmenler eğitim boyunca maske ve eldiven takmak zorunda olacak.

–  Tüm öğrenciler eğitim boyunca maske ve eldiven takmak zorunda olacak.

– Her eğitim aracında dezenfekte sıvı bulundurma zorunlu olacak.

Sürüş ehliyeti sınavlarının yapılma koşulları ve başlama tarihleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Trafik Dairesi Müdürlüğü

 

 



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