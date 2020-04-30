Şoför okulları bazı kurallar çerçevesinde yeniden eğitime başlayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şoför okullarının 4 Mayıs 2020 itibariyle belirli kısıtlamalar ve kurallar çerçevesinde eğitim vermeye başlayabileceği belirtildi.
İşte o açıklama:
Şoför okulları 4 Mayıs 2020 itibariyle belirli kısıtlamalar ve kurallar çerçevesinde eğitim vermeye başlayabilecektir.
Buna göre;
– Şoför okullarının dershanelerinde verilecek eğitimlerde, öğrenciler dershanelere tek tek alınıp eğitim verilecek.
– Tüm araçlar her ders öncesi ve sonrasında dezenfekte edilecek.
– Tüm eğitmenler eğitim boyunca maske ve eldiven takmak zorunda olacak.
– Tüm öğrenciler eğitim boyunca maske ve eldiven takmak zorunda olacak.
– Her eğitim aracında dezenfekte sıvı bulundurma zorunlu olacak.
Sürüş ehliyeti sınavlarının yapılma koşulları ve başlama tarihleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Trafik Dairesi Müdürlüğü