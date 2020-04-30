Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Halkı’nın “1 Mayıs işçi bayramı”nı kutladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yaptığı basın açıklamasında Kıbrıs Türk Halkı’nın “1 Mayıs işçi bayramı”nı kutladı.

İşte o açıklama:

BUNDAN TAM 77 YIL ÖNCE!!!!

Bundan tam 77 yıl önce 1 Mayıs işçi bayramı gününde Kıbrıs Türk Halkı’nın adeta dünyaya açılan penceresi olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuruldu. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulurken üstlendiği misyon bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeğiyle birlikte, toprağına, üretimine ve en önemlisi ise geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur. Kuruluş serüveni Kıbrıs Türk Halkı’nın yakından tanıdığı, 1930’lu yılların sonrasında baş gösteren hadiseler sonucu ortaya çıkmıştır.

Basın bürosu aracığıyla 1 Mayıs İşçi, Emekçi Bayramı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluş yıldönümü vesilesi ile basına açıklama yapan Genel Başkan Hüseyin Çavuş KELLE, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin laf ola kurulmadığını Kıbrıs Türk köylüsüne sahip çıkarak halka hizmet edilebilmesi için kurulduğunu hatırlattı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde ada topraklarının %15 ne sahip olan Kıbrıs Türk Halkı’nın, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşunda kayıt altında % 35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğunu da belirten Genel Başkan Kelle, çiftçilerin halkın işçisi olduğunu da ayrıca ifade etti.

Açıklamasına çok güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini kaydederek, zor şartlarda çalışarak, alın teri döken çiftçilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibi olduğunu da ifade etti. Genel Başkan KELLE ayrıca 77 yıl önce siyasi varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk çiftçisi bugün hem ekonomik hem de ülkemizde stratejik olarak ayakta kalma mücadelesi vermektedir diye devam etti. Bugün dünyayı saran virüs vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu gün yüzüne çıkmıştır ifadelerine yer veren Genel Başkan KELLE Sadece ülkemizde değil, Dünyamızda da Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası diye milat sayılacak günler yaşadığımızı belirtti.

Basın açıklamasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin dün olduğu gibi bugünde, yarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürülebilir tarımı gerçekleştirip, ata mesleği olan tarımsal üretime dört el ile sarılarak, değişen dünya şartlarında, değişen ekonomik koşulların yarattığı ve yaratacağı krizleri fırsata çevirerek hareket etmemizin elzem olacağına işaret edildi. Bu nokta da ata mesleği olan tarımsal üretime olan ilginin de artacağı gibi insanın temel gıda maddelerine ulaşımını daha da kolaylaştırma yönüne gidecek olan dünya hayatımızda büyük öneme sahip tarımsal üretime olan cazibeyi ve ihtiyacı daha da artıracaktır ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan Hüseyin Çavuş KELLE 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla verdiği mesajında, tüm emekçi, işçi ve çiftçilerin bayramını kutlarken 2019-2020 üretim yılında hasatlarının bereketli olmasını diledi.