Bakanlıktan açıklama: İnşaat şantiyelerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Halkı’nın “1 Mayıs işçi bayramı”nı kutladı

Lipa Danışmanlık: Her yüz kişiden 86’sı hükümetin hazırlamış olduğu paketten memnun değil

Spor Yazarları Derneği’nden saygı ve hassasiyet çağrısı

Amcaoğlu: 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı kutlar, çok daha sağlıklı yarınlar dilerim

Şoför okulları bazı kurallar çerçevesinde yeniden eğitime başlayacak

Bakan Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok

Pilli: Kovid-19’la mücadelemiz ve savaşımız bitmemiştir

Gürcafer: Bizlere düşen emekçilere sahip çıkmaktır

Pilli: Toplam 1257 test yapıldı, pozitif vaka yok

Bakan Oğuz, seracılarla görüştü

Türk ortaklı şirket Covid aşısının insan testlerine başladı

224 personele daha test yapıldı

Terzi kadınlar 800 maskeyi sağlık bakanlığına teslim etti

33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Avrupa Komisyonu ve UNDP yardımları devam ediyor

Rogers: Yeni normale alışıp kurallara uymaya devam edersek süreç başarılı sonuçlanır

Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için açıklama

Sucuoğlu: Her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete sahip olması en büyük arzumuz

Tatar: İşçi ve emekçinin katkısı bir devlet, bir ülke için en başta gelen unsur