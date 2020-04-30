Bakanlıktan açıklama: İnşaat şantiyelerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler

Sağlık Bakanlığı inşaat şantiyelerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı.
35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca inşaat şantiyelerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler ve oluşturulması gereken organizasyonlara ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:
- Tüm inşaat şantiyelerinde, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını(COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara ilişkin hususlara da yer verilmelidir.
- İnşaat sektöründe yer alan tüm işletme ve şantiyelerin, yeni çalışma saatleri Çalışma Bakanlığından ilan edilinceye kadar, Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında faaliyet göstermeleri gerekmektedir.
- Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişilersalgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.
- Birden fazla işverenin bulunması durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.
- Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunması ve koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürmesi sağlanmalıdır.
- Çalışanların ve şantiye alanına giren kişilerin, alana giriş-çıkış kayıtları düzenli olarak tutulması sağlanmalıdır.
- Salgına yakalanma riskini artıran faaliyetler, çalışma veya dinlenme alanları ve bu riske maruz kalabilecek çalışanlar belirlenmelidir. Riski en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanmalıdır.
- Büyük çalışma ekipleri daha küçük birimlere ayrılmalı ve çalışanların sosyal mesafe sınırlamalarına uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.
- Şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya, vb.) bir çalışma organizasyonu/planı oluşturulmalı; Ara dinlenmeler de dahil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması sağlanmalıdır.
- Salgınla mücadele sürecinde işin yürütümü ile ilgili çeşitli aksamaların yaşanabileceği dikkate alınmalı, işi yetiştirme telaşının çalışanlarınızı tehlikeye atmasının doğru bir planlama ve uygun tedbirler ile engellenebileceği unutulmamalıdır.
- Çalışanlar ve ziyaretçiler, zorunlu hijyen kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmeli ve bu husustaki kurallara uygun hareket edildiğinin takibi sağlanmalıdır. Zorunlu haller dışında şantiye alanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir.
- Özellikle yemekhane, yatakhane, lavabo ve tuvaletler gibi çalışanların sosyal mesafeyi ihlal etme ihtimalinin söz konusu olduğu alanlarda sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalıdır. Çalışanlar için yeterli ve uygun miktarda su, sabun ve alkol bazlı el dezenfektanları temin edilmelidir.
- Yemekhane ve yatakhanelerin düzenli bir şekilde havalandırılması sağlanmalı. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.
- Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.
- Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve izole bir biçimde en yakın ve uygun sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.
- Her inşaat şantiyesi için “İnşaat Şantiyesinde Virüs Salgını Kontrol Listesi(İSG.ÇD.F06)” doldurulmalı ve kontrol listesine göre gerekli önlemlerin alındığı beyan edilmelidir.
- İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.
İnşaat Şantiyelerinin Faaliyete Başlama Süreci:
- Bakanlar Kurulu tarafından inşaat sektörünün faaliyete başlama tarihinin açıklanmasından sonra İnşaat Şantiyesinde Virüs Salgını Kontrol Listesi (İSG.ÇD.F06), işverenler (varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) tarafından doldurulup gerekli önlemlerin alındığına dair kontrol listesi üzerine yazılı beyan yapılmalı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne, Çalışma Dairesi’ne iletilmek üzere teslim edilmelidir.