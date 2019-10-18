Kıbrıs

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Ömer Faruk Tekbilek ile 10. yıl konseri”ne ev sahipliği yaptı

18 Ekim 2019

2014 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkentinde, surlar içi bölgesindeki tarihî Selimiye Meydanı’nda bulunan binasında faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, kuruluşunun 10’uncu yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen “Ömer Faruk Tekbilek ile 10. Yıl Özel Konseri”ne ev sahipliği yaptı.

Konser öncesi Yunus Emre Enstitüsü’nün 10. yıl videosunun gösterimi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımyla  Golden Tulip Otel’de gerçekleşen konserde bağlama ve ney virtüözü Ömer Faruk Tekbilek’e sahnede Türk sanatçılar Mehmet Bahadır Şener (kanun) ve Murat Tekbilek (davul veperküsyon), İtalyan sanatçı Federico Ferrandina (gitar), Yunan sanatçılar Ioannis Dimitriadis (klavye) ve Christos Lampropoulos (ses) ile İsrailli sanatçı Shlomo Deshet (bateri) eşlik etti.

Konserde Tekbilek’in Hasret, Aşk, I Love You ve Last Moments of Love gibi dünyaca ünlü eserleri de icra edildi.

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