KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden E-Fidan projesine destek

KKTC Fenerbahçeliler Derneği daha yeşil bir ülke için E-Fidan projesine destek veriyor. KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafında yapılan basın açıklamasında “Türkiye’nin en büyük “Sivil Toplum Kuruluşu” olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü KKTC’nde gururla temsil eden derneğimiz; daha yeşil okullar ve daha yeşil bir ülke için oluşturulan E-fidan projesine destek vermek amacıyla #sendebirfidanbağışla kampanyasına bin fidan bağışında bulunarak bu anlamlı projede yerini alıyor ve tüm üyelerini e-fidan projesine destekte bulunmaya davet ediyor.” ifadelerine yer verilirken açıklamanın devamında Dernek Başkanı Tolga A.Raşit şunları söyledi: “Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projelerinde yerini alan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, ülkemizdeki okulların daha yeşil olması amacıyla, Yüz bin fidan dikme hedefli e-fidan kampanyasını canı gönülden desteklemekte ve bin fidan bağışı yaparak bu projede yerini almaktadır.”

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