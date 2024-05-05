Ahmet Pehlivan’ın kupaları Lefkoşa’nın

Ahmet Pehlivan Yıldızlar A ve B Grekoromen Güreş Müsabakalarında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü birincilik kupası kazandı.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda 3 kulüpten toplam 52 güreşçi mücadele etti.

Birincilik kupası ve dereceye giren güreşçilere madalyalar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar tarafından verildi.

Müsabakaları izleyen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, güreşin sorunları ve daha ileri götürülebilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda Kemal Bayraktar’dan bilgi alarak destek sözü verdi.

TAKIM KLASMANI

YILDIZLAR A: 1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü (210 puan), 2.Lapta Türk Birliği (147 puan), 3.Büyükkonk İsmet Atlı Spor Kulübü (117 puan).

YILDIZLAR B: 1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü (225 puan), 2.Lapta Türk Birliği (112 puan), 3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (80 puan).

FERDİ DERECELER

YILDIZLAR A:

45 kg: 1.Efe Biten (LGİK)

48 kg: 1.Resul Güngör (LGİK), 2.İzzet Ünal (BİASK)

51 kg: 1.Muhammed Arhami (LTB)

55 kg: 1.Armağan Mavşan (LGİK), 2.Nedim Efendi Çapur (LTB)

60 kg: 1.Arda Sönmez (BİASK), 2.Eyyüp Köse (LGİK), 3.Demir Özkarapınar (LGİK).

65 kg: 1.Hüseyin Ekin (LTB), 2.Muhammet Ahmet Kurtoğlu (LGİK), 3.Martin Muhammed (LTB)

71 kg: 1.Hüseyin Ayaz (BİASK), 2.Emirhan Şahin (LGİK), 3.Serdar Durduyev (LGİK)

80 kg: 1.Ömer Faruk Aktepe (LGİK), 2.Hakan Kurt (LTB), 3.Doğukan Tanıl (BİASK).

92 kg: 1.Yusuf Yörük (LGİK), 2.Ömer Kısa (LTB)

92-110 kg: 1.Talha Başaran (LGİK), 2.Osman Koca (BİASK), 3.Enes Avcıoğlu (LTB).

YILDIZLAR B:

38-41 kg: 1.Mehdi Arhami (LTB), 2.İdris Altunterim (LGİK ), 3.Sanjar Ruslanov (LGİK).

44 kg: 1.Arda Dumrul ( LGİK), 2.Emir Barış Yıldız (BİASK)

48 kg: 1.Kerem Baysal (LGİK).

52 kg: 1.Kemal Karabaşak (LGİK), 2.Mustafa Bulut (BİASK).

57 kg: 1.Hasan Nazlı (LGİK).

62 kg: 1.Kevin Akıntemi (LTB), 2.Mustafa Jumajev (LGİK).

68 kg: 1.Meylis Azimov (LGİK), 2.Berat Çelik (BİASK), 3.Mehmet Yıldız (BİASK).

75 kg: 1.Kemal Hüseyin Çağan (LGİK), 2.Ada Salih Polat (LGİK).

85 kg: 1.Hangeldi Yahsisakov (LTB ), 2.Toprak Akın (BİASK), 3.Mahmud Elmasri (LGİK).

85-100 kg: 1.Hüseyin Sürek (LTB), 2.Mehmet Büsküvütcü (LGİK)