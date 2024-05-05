Bundan tam 2 ay önce telefonla aranıyorum. Telefonun ucunda coşkulu bir ses, “hocam diyor sizi ziyarete gelmek ve davetiye vermek isterdim. Ne zaman müsait olursunuz” Alayköy İlkokulunun müdürü Özden Beyle benden kaynaklı sebeplerden bir araya gelemedik. Davetiyesini internet üzerinden ulaştırdı.

“Yanınızda güçlü bir ekibiniz varsa başaramayacağınız iş yoktur diyen” Alayköy müdürü öğretmenleri ve çalışanları ile birlikte adına “Büyük Buluşma” dediği bir etkinlik düzenlemiş.1974 kurulan Alayköy ilkokulunun 50.kuruluş yıldönümü anısına yapılan bu etkinliğe 1974-2015 yılları arası mezunları,1974’ten günümüze Alayköy ilkokulunda görev almış yöneticiler,öğretmenler,okul çalışanları davet edilmiş.Ben de bu okulun 1991-1993 yılları arasında öğretmen kadrosunda yer almış emektarlarındanım.Öğretmenliğimin ilk yılları. Güçlü ve ilerici bir öğretmen kadrosu birlikte çalışıyorum.Memleket barış ve çözümü getireceğimizin inancının en üst noktasını olduğu zamanlar.Bölgenin sürekli göç alması kalabalık sınıfların oluşması ve fakirlik sorunlarımız arasındaydı.

Bu yıllarda dayanışma içinde mücadele verdiğimiz arkadaşlarımla buluşmak eski öğrencilerimi görmek için emek verilmiş bu etkinliğe katıldım. Okul bahçesi festival alanı gibiydi.Kapıda genç öğretmenler biz karşılayıp , oturacağımız masa numarasını belirtti.Yiyecek içecek stantları ,oturma düzenekleri kurulmuş sahnede müzik grubu şarkılar söylüyordu.İlk dakikalardan sıcak gülüşler sarılmalar başlamış hatıra fotoğrafları çekiliyordu.Birbirimize anılarımız hatırlatmaya ve yıl hesaplamalarına başlamıştık bile.Katılım çok iyiydi.Benim olduğum yıllardaki öğretmen arkadaşlarımın bir çoğu gelmişti. Hepimiz mutlu görünüyorduk.Böylesi organizasyonlar her zaman insanların içini ısıtır. Anlamlı bir hayat için sabırla , sebatla ,sevgi ve saygıla çizdiğiniz yolda yürümenin ne kadar doğru bir karar olduğunu yine bu tür organizasyonlar size hatırlatır.

Bu anlamlı etkinlik için başta okul müdürümüzü ve ekibini kutlar katkı koyanlara teşekkür ederim.