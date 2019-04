KALK DEDİLER KALKTIK!(Hafta sonu yazıları)

“Biz gonnara yemeyiz” denir ama,

Aslına bakılırsa,

Gonnara çok sevilir…

…

Her ahali, kendi kültürü içinde yakıştırmalar üretir.

O yakıştırmalar birer deyim haline de gelebilir veya tekerleme şeklinde dilden dile dolaşır.

Bazen insan derdini bunlarla anlatır.

Hatta zaman zaman siyasi partilerin sofrasında sloganlaşır.

Biz gonnara yemeyiz dendiği gibi,

Seçim propagandalarına bile konu olur…

…

Şimdi gonnara mevsimi mi?

Girne yolundan geçerken,

Tarla içindeki gonnara çalılıklarının yeşermiş olduğunu fark ettim…

…

Yemeyiz denir ama,

Kim bulursa yer doğrusu…

…

Demek gonnara toplama zamanı geldi…

…

Poli’ye yazı hazırlarken öğrendim.

Domatesin bir diğer adı Aşk Elması imiş.

Memlekette aşk ile ilgili her şey var.

Aşk Çeşmesi,

Aşk Adası,

Aşk Elması…

…

Aşk olsun doğrusu…

…

Hükümet etmek bir aşk meselesi mi?

Yoksa gonnara toplama meselesi mi?

Yoksa burada denildiği gibi gonnara yemez miyiz?

…

“Her Cuma öğle namazından evvel imam Arapça vaaz vermek zorundadır. Fakat burada Arapça bilen imam bulunmadığından vaaz, ezberledikleri ve papağan gibi arka arkaya tekrarladıkları, hem anlaşılmayan hem de hiç anlamadıkları birkaç tane küçük kelime grubuna indirgenmişti…”

…

Henüz 1800’lerin başıdır, Ali Bey El Abbasi adındaki biri Kıbrıs’a gelir ve tüm adayı dolaşır.

Daha sonra izlenimlerini bir kitapta toplar.

Bir vesile ile daha önce de belirtmiştik.

Aslında Ali Bey, bir İspanyol’dur ve İslam diyarında rahat seyahat edip rahat iletişim kursun diye bu yola başvurur ve kendisine sahte bir isim bulur.

Asıl adı sahte adından daha uzundur:

Don Domingo Badia-y-Leyblich.

Yukarıdaki sözler de bu uzun isimli gezgine aittir…

…

Görüldüğü gibi durum budur.

Arapça bilmez vaaz verir,

Cemaat da anlarmış gibi yapar…

…

Haliyle imam ne söylerse, ne yaparsa faydasız.

Ahali anlarmış gibi yapıyor!

…

Neyzen Tevfik’in ünlü dizeleridir bilinir.

Bir gün kafası atmış olacak,

Bir hükümet gider diğeri gelir.

Bir bakan gider,

Diğeri gelir,

Her gelen ahaliyi pohpohlar.

Böyle bir ortamda iki satır döktürür:

“Kalkın ey ehl-i vatan dediler kalktık,

Sonra o p…r oturdu, biz ayakta kaldık!”

…

Özellikle az gelişmiş ülkelerde hükümetler durmadan bozulur,

Durmadan yenisi kurulur.

Ayakta kalan her zaman için ahalidir.

Onlar da anlarmış gibi yapar…

(2016)