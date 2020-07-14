Dizdarlı’nın rapor isyanı: Yeter ama!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı KKTC Covid-19 raporunu teslim etmeyen Sağlık Bakanı Pilli’ye “Yeter ama. Ya sözünde dur ya neden yapamadığını açıkla ya da istifa et” dedi. Açıklama şöyle: İKİTOPLUMLU SAĞLIK KOMİTESİNİN EN ESKİ ÜYESİ OLARAK İSYANIM VAR

Sağlık Bakanımız,dün mecliste yaptığı konuşmada “Pandemi raporu hazırdır ve Cumhurbaşkanlığına bu gün teslim edecektir” diyeli 24 saati aşkın bir zaman geçmiştir.

Yirmi dört saatte Bedrettin Demirel Caddesin’den Silahtar’a bu rapor ulaşmadıysa, biri bizimle dalga geçiyor demektir. ,

Yapamayacağı ya da yapmayacağı şeyler için devamlı söz verip de sonra yapmayan Sağlık bakan’ı toplumu ve devleti itibarsızlaştırıyor güven sarsıyor.

Dün iki toplumlu sağlık komitesi toplantısını, bu rapor hazır değil diye erteledik. Bu gün vereceğimizi söyledik. Sayın Spehar’ın az evvelki sorusu ile yine mahcup olduk.

12 yıldır bu işi yaparım hiç bu kadar aciz içine düşmedik