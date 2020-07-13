İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısı ertelendi

KKTC covid-19 raporu İngilizce tercümesinin tamamlanmadığı için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısı ertelendi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi yarınki toplantısını, İngilizceye tercümesi henüz tamamlanmayan KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu önce kendi aralarında değerlendirmeye ve iki toplumlu toplantı öncesinde Kıbrıslı Rum muhataplarıyla paylaşabilmeye imkan sağlamak amacıyla erteledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

“İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, yarın (14 Temmuz 2020) Rum muhataplarıyla gerçekleştirilmesi planlanan ve iki taraftaki epidemiyolojik durumun değerlendirileceği toplantı öncesinde bugün (13 Temmuz 2020) Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı, KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu, İngilizceye tercümesi henüz tamamlanmadığından Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerine ancak yarın ulaştırılabileceğini bildirmiştir.

Bunun üzerine, Kıbrıslı Türk Komite üyeleri bahse konu raporu önce kendi aralarında değerlendirmeyi ve prosedür gereği iki toplumlu toplantı öncesinde Kıbrıslı Rum muhataplarıyla paylaşabilmeyi teminen, yarın gerçekleşmesi planlanan toplantının bir hafta ertelenmesi hususunda Kıbrıslı Rum muhataplarına öneri götürmüştür.

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, komite eş-başkanlarının toplantının birlikte belirlenecek bir tarihe ertelenmesi hususunda uzlaştıklarını belirtti”