Kıbrıs

KTOEÖS’te Tahir Gökçebel dönemi

13 Temmuz 2020
Tahir Gökçebel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 52’nci olağan genel kurulunda belirlenen yeni yönetim sendika başkanlığına Tahir Gökçebel’i getirdi.
Sendikadan verilen bilgiye göre, 13 Temmuz’da toplanan yönetim, disiplin ve denetleme kurulları görev dağılımlarını yaptı.
Buna göre, 2020-2023 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu üyeleri şöyle:
“Tahir Gökçebel (Başkan), Selma Eylem (Genel Sekreter), Ozan Elmalı (Mali Sekreter), Duygu Geylan (Örgütlenme Sekreteri), Ahmet Karaoğulları (Eğitim Sekreteri), üyeler Adnan Zekai, Ahmet Billuroğlu Asiye Özdevran, Cemil C. Ensari, Cumali Avcı, Çağıl Ener, Erkan Bulak, Fikret Civisilli, Halil Alkım, Hasan Soyer, İbrahim Ermihan, Kemal Değirmencioğlu, Mehmet Güneyli, Ömer Akkanat, Rifat Can Ümitcan Yaşamsal.”
Disiplin Kurulu üyeleri ise şu şekilde: “Arzu Kurtdereli (Başkan), Ozan Çoli (Başkan Yardımcısı), üyeler Hasan Başaranel, Lütfiye Çanacık, Canan Tosun.”
Denetleme Kurulu üyeleri de şöyle: “Mustafa Özyiğit (Başkan) üyeler Fatoş Özgürsel, Serkan Dike.”
GÖKÇEBEL
Öte yandan KTOEÖS Başkanı Gökçebel, yeni dönemle ilgili açıklamasında, “Farklılıklarımızın zenginlik olduğu bilinciyle üyelerimiz arasında hiçbir ayırım yapmadan, her zamanki gibi eşit, adil, şeffaf olmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak evi sendikamızdır. Üyelerimizin aile olarak dayanışmasını güçlendirmeye ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz” dedi.
El ele verileceğini, hedef ve amaçlara birlikte yürüneceğini vurgulayan Gökçebel, “Sorunlarımızın ve sorumluluklarımızın bilinciyle, örgütlü mücadelemizle, bağımsız, demokratik sendikacılık ilkesiyle sorunlarımızın üzerine gitmeye devam edeceğiz” ifadelerine de yer verdi.
Gökçebel, hakların budanmasına, krizin faturasının çalışanlara çıkartılmasına, öğretmen statüsünün zedelenmesine izin vermeyeceklerini de belirtti.


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