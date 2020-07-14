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Akıncı: Raporun Türkçesi bile elimize ulaşmadı

14 Temmuz 2020
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Akıncı, hazır denilen KKTC Covid-19 Raporu Türkçe veya İngilizce olarak henüz tarafımıza ulaştırılmadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis kürsüsünde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin hazır olduğunu açıkladığı 45 sayfalık KKTC Covid-19 raporunun henüz kendilerine ulaştırılmadığını söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin raporu sunmak için İngilizce olmasını istediğini belirten Akıncı, biz bugün en azından Türkçe halini olsun yeniden talep ettik.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantılarında Rum tarafı bize 3 kez rapor sundu, biz henüz sunamadık diyen Akıncı, bu durumun üzücü olduğunun altını çizdi.


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