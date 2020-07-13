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Ali Pilli: 45 sayfalık KKTC Covid-19 raporu hazırlandı

13 Temmuz 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, eleştirileri yanıtlamak üzere söz alarak, “Herkes rahat olsun, Sağlık Bakanlığı olarak biz görevimizin başındayız ve sağlıktaki sorunları en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını en iyi şekilde koruyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın salgının ilk gününden beri başarılı olduğunu, sadece bakanlığın değil herkesin üzerine düşen görevi yaptığını kaydetti.

Sağlığın siyasete alet edilmemesini isteyen Pilli, uzmanlar tarafından dünya standartlarına göre hazırlanan 45 sayfalık KKTC Covid 19 raporu milletvekillerine de sunacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ciddiyetle ve sorumlu şekilde çalıştığını ifade eden Pilli, bu konu hakkında siyaset yapanlar ve bu başarılı hizmeti görmezden gelenleri tarihin affetmeyeceğini belirtti.

“Biz ülkemizi daha ileri götürmek için var gücümüzle çalışacağız” diyen Pilli, raporun şu an baskıda
olduğunu ve gün içinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya da iletileceğini kaydetti.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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