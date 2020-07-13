Kıbrıs

Angolemli: Pilli çıktı salladı salladı gitti

13 Temmuz 2020
Hüseyin Angolemli

“Biraz önce Sağlık Bakanı Ali Pilli çıktı salladı salladı ve gitti” diyen Hüseyin Angolemli, geçişlerin kapanmasıyla ilgili Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nden yeşil ışık aldığını düşündüğünü belirtti. 

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de söz alarak, haberlerin yasama ve yürütmeye olan güveni sarstığını söyledi.

Bakan ve yetkililerin sorulan sorulara yanıt vermemesi halinde bu güvensizlik halinin süreceğini kaydeden Angolemli, bunun devam etmesi halinde hükümetin düşeceğini belirtti. Angolemli, buna Kıb-Et konusunu örnek verdi.

YYK’nın özerk bir kurum olmasının önemine değinen Angolemli, kurumun Diyalog TV’nin kapatılması konusunda bilgisi olmadığı açıklamasına işaret etti.

Türkiye’deki ilgililerle bu konuda ilişki kuran KKTC yetkilisinin kim olduğu konusunda Başbakan Ersin Tatar’ın bilgi vermesini isteyen Angolemli, aksi halde halkın KKTC’nin TC’nin alt yönetimi olduğunu düşüneceğini anlattı.

YYK’nın “bilgim yoktur” açıklamasını cesur bulduğunu ve alkışladığını söyleyen Angolemli, RTÜK ile YYK arasında işbirliği anlaşması olduğuna işaret etti.

Öte yandan YYK’nın görevini tam olarak yapmış sayılmadığını kaydeden Angolemli, RTÜK ile olan işbirliği anlaşmasının uygulanmadığını kaydetti.

YYK’nın Mayıs’ta Diyalog TV konusunda ne yapılabileceğini RTÜK’le temasa geçip, çözüm üretme planı yaptıklarını söyleyen Angolemli, bu konuda ne adımlar atıldığını ve “neden bana sormadan yayını kestin?” sorusunun sorulup sorulmadığını sordu.

“Biraz önce Sağlık Bakanı Ali Pilli çıktı salladı salladı ve gitti” diyen Angolemli, geçişlerin kapanmasıyla ilgili Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nden yeşil ışık aldığını düşündüğünü belirtti. 

Angolemli, pandemi raporunun hazırlanmamasının Güney Kıbrıs’ın eline güç verdiğini kaydetti.
Başbakan Ersin Tatar’a polis konusunda sorular sorulduğuna işaret eden Angolemli, polisin kağıt üzerinde Başbakana bağlı olduğunu ancak aslında durumun farklı olduğunu belirterek, geçici 10’uncu maddenin neden kalkmasını istediklerini anlattı. Angolemli, Türkiye ile güvenlik anlaşması imzalanması gerektiğini de söyledi.

YYK’nın özerk bir yapıya sahip olduğunu ancak Meclis’te bir temsilcisi olduğunu, bunun da Başbakan olduğunu kaydeden Angolemli, karasal sayısal yayın konusunun hangi noktada olduğunu sordu.

Türkiye televizyonlarının KKTC’de sürümde olan mallar için durmadan reklam verdiğini ve yerli kanalların hakkının yendiğini ifade eden Angolmeli, bu konuda YYK’nın RTÜK’le işbirliği anlaşması çerçevesinde neler yaptığını sordu.

Angolemli, bu çerçevede Türkiye televizyonlarından alınan ücretlerin KKTC kanallarına dağıtılması gerektiğini anlattı.

YYK’nın tespit ettiği suçlarda önce uyarıda bulunması gerektiğini söyleyen ve izlenmesi gereken süreci anlatan Angolemli, RTÜK’le Diyalog TV konusunun konuşulması gerektiğini söyledi. Angolemli, yasaya ret oyu vereceklerini dile getirdi.

Yayının kesilmesine neden olan programda yer alan Besim Tibuk’un İstanbul’da mahkemeye verildiğini ve kararın beraat yönünde olduğunu kaydeden Angolemli bu bağlamda YYK’nın bir an önce RTÜK’le iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, RTÜK’ün, kapama işlemini Besim Tibuk’un sözlerinden dolayı değil de lisans nedeniyle yaptığını açıkladığına işaret etti.

Angolemli, Afrika gazetesi konusunda yaşanan suskunluğun olayları bu noktaya getirdiğini ve Diyalog TV konusundaki suskunluk devam ederse durumun daha da ilerleyeceğini kaydetti.


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