FutbolSpor

Meclis Futbol Takımı, KKTC Masterler ile 20 Temmuz anısına karşılaştı

14 Temmuz 2020
Meclis masterler maçı

Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Meclis Futbol takımı ile KKTC Masterler Takımı dün akşam Güzelyurt’taki maçta karşılaştı. Maçı, 6-4 Masterler takımı kazandı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra milletvekilleri Erhan Arıklı, Hasan Büyükoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu ve Mesut Genç ile eski milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu da yer aldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, maç öncesi Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Üner Berkalp Stadyumu’nda milletvekilleri ve sporcuları karşıladı.

Maçla ilgili konuşan Meclis Takımı Kaptanı, Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, KKTC Master Takımı’na organizasyona katkısı nedeniyle teşekkür etti.

ULUÇAY: AMACIMIZ MESAJ VERMEK 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında her yıl 20 Temmuz anısına yurtdışından gelen takımlarla turnuva şeklinde etkinlik gerçekleştirdiklerini ancak bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle tek maç usulüyle bir araya geldiklerini belirtti.

Uluçay, ülke futbolunun çok gelişmiş olduğunu ve bu anlamda çok yetenekli futbolcular bulunduğunu belirterek amacın spor anlamında da gençlerin hak ettiği yeri alması ve uluslararası müsabakalarda yer alması olduğunu dile getirdi.

Maçın düzenlenmesindeki amaçlardan birinin de bu konuda bir mesaj vermek olduğunu ifade eden Uluçay, spor ambargosunun aşılması için mücadelenin süreceğini söyledi.

MASTERLER 6-4 KAZANDI

Maç, KKTC Master Takımı’nın 6-4 üstünlüğü ile sona ererken maçta yer alan takım oyuncularına 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anısına kupa ve madalyaları verildi.



Benzer Haberler

Photo of Kaymaklı’da Salih Sakallı’ya yeni görev

Kaymaklı’da Salih Sakallı’ya yeni görev

9 Temmuz 2020
Photo of Liverpool’dan 30’uncu galibiyet

Liverpool’dan 30’uncu galibiyet

9 Temmuz 2020
Photo of Akıncı şampiyon MTG’yi kutladı

Akıncı şampiyon MTG’yi kutladı

8 Temmuz 2020
Photo of Lefkoşa Ralliye Doyacak

Lefkoşa Ralliye Doyacak

8 Temmuz 2020
Photo of Zıpkınla Aslan Balığı Avı Yarışması yapıldı

Zıpkınla Aslan Balığı Avı Yarışması yapıldı

8 Temmuz 2020
Photo of Milan Juventus karşısında tarihi geri dönüş

Milan Juventus karşısında tarihi geri dönüş

8 Temmuz 2020
Photo of Tenise dev bağış

Tenise dev bağış

8 Temmuz 2020
Photo of KTSYD’nin 37. Yıl gurur gecesi

KTSYD’nin 37. Yıl gurur gecesi

8 Temmuz 2020
Photo of KTSYD 37.Yıl resepsiyonu ödül töreni yapıldı

KTSYD 37.Yıl resepsiyonu ödül töreni yapıldı

7 Temmuz 2020
Photo of Mehmet Ali Özgürgün, Çetinkaya ile ilk antrenmanını yaptı

Mehmet Ali Özgürgün, Çetinkaya ile ilk antrenmanını yaptı

7 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı