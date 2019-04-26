3 firmanın suyunda limit üstü bromat

Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde: ”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir. Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ

Aqua Fresh Su 1.5 litre 14 μg/L 26/03/2019 25/03/2020

Aqua Fresh Su 0.5 litre 14 μg/L 15/04/2019 14/04/2020

Gürpınar Su 200 cc bardak su 19 μg/L 01/04/2019 01/04/2020

Meysu 0.33 litre 39 μg /L 08/04/2019 08/04/2020

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmalara düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için süre verilmiştir. Bu süre sonunda gerekli analizler yeniden yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”