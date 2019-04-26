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3 firmanın suyunda limit üstü bromat

26 Nisan 2019
KKTC damacana su

Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde: ”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir. Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ

Aqua Fresh Su 1.5 litre 14 μg/L 26/03/2019 25/03/2020

Aqua Fresh Su 0.5 litre 14 μg/L 15/04/2019 14/04/2020

Gürpınar Su 200 cc bardak su 19 μg/L 01/04/2019 01/04/2020

Meysu 0.33 litre 39 μg /L 08/04/2019 08/04/2020

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmalara düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için süre verilmiştir. Bu süre sonunda gerekli analizler yeniden yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

Sağlık Bakanlığından su analizleri hakkında açıklama

 

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