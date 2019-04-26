Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda kitap dağıttı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Çocukları kendi dünyalarında görüş beyan edebilen, soran, araştıran birer kimlik olarak yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 23 Nisan İlkokulu’nun ardından Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nuda ziyaret etti. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan ettiği “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını öğrencilere dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kitap, çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille anlayıp öğrenmelerini amaçlıyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkokul çocuklarına yönelik metin uyarlamasını Meral Akıncı, resimlemesini de Yağmur Beyhanlı yaptı. Kitap, ülke genelindeki ilkokullarda uygun yaştaki çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Hasan Eren ve öğretenler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğretmenlerle biraraya geldi.

“ÇOCUKLARIN DÜŞÜNCELERİ BÜYÜKLERE IŞIK TUTUYOR”

Cumhurbaşkanlığı olarak geleneksel hale getirdikleri çocuk çalıştayları düzenlediklerini, çocukların öğretmenlerinin gözetiminde konuları tartıştığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların düşüncelerinin, geleceği daha iyi şekillendirmek adına büyüklere ışık tuttuğunu kaydetti.

BM’nin 1989 yılında kabul ettiği Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 1996 yılında onayladığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların haklarını düzenleyen bildirgeyi Meral Akıncı’nın çocuklar için daha anlaşılır hale getirdiğini Yağmur Beyhanlı’nın da resimlediğini ve çocuklar için çok cazip bir kitap haline geldiğini söyledi.

“ÇOCUKLARIN BARIŞÇI KİMLİKLE, SORGULAYAN NİTELİKLE BÜYÜMELERİNİ ARZU EDİYORUZ”

Mustafa Akıncı, eskiden “su küçüğün söz büyüğün” dendiğini, bunun değişmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Çocukları kendi dünyalarında görüş beyan edebilen, soran, araştıran birer kimlik olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Öyle inanıyorum ki, okulda sizler hocaları olarak bunu kendilerine vermeye çalışıyorsunuz. Evde ailelerinde bu şekilde davranması halinde ve toplum olarak da bu değer yargısını içselleştirmemiz halinde geleceğimiz gerçekten emin ellerde olacak. Ben buna inanıyorum. Bu 10 bin tane kitap 10 bin tane ışık yakarsa çocuklarımızda ne mutlu bize.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrenciler için uğraşlarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

ÇOCUKLARDAN CUMHURBAŞKANINA SORULAR…

Cumhurbaşkanı Akıncı, öğretmenlerle görüşmesinin ardından bir sınıfa girerek, “Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıttı.

Sınıftaki öğrenciler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mesleklerle sorular sordu. Çocuklara, topluma hizmet etmek için illa da seçilmek gerekmediğini, öğretmenlerin de topluma büyük hizmet yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her şey olabilirsiniz, müdür, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olabilirsiniz, ama çok çalışırsanız” öğüdünü verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir çocuğun “Cumhurbaşkanlığı nasıl bir meslek?” sorusuna karşılık, Cumhurbaşkanı’nın görevleri hakkından bilgi vererek, “Cumhurbaşkanlığı bir meslek değil, görevdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, okul bahçesinde toplanan çocuklara da uygun yaş guruplarının severek okuyacağı bir kitap hazırladıklarını belirterek, çocukların yoğun ilgisine teşekkür etti ve “Bizler de sizi çok seviyoruz” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yailgi gösteren çocuklar, Akıncı’dan imza alarak fotoğraf çektirdi.