Sağlık Bakanlığından su analizleri hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı, su analizi yapılan dört firmanın analiz sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

”Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası uyarınca Nisan ayında su işletmelerinden alınan numunelerin analizi sonucunda Aysu, Hediyem Su, Kösedağ Su ve Asya Su tarafından işlenen 19L damacana sularında bromat limit üstü çıkmıştır.

24.04.2019 tarihinde yeniden kontrol için alınan 19L damacana sularında yapılan analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. Mikrobiyolojik ve kimyasal olarak ilgili firmaların sonuçları temiz çıkmıştır.

24.04.2019 tarihinde alınan numunelerin analiz sonucu aşağıdaki gibidir:

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI LİMİT

Asya Su 5,5 μg/L 10 μg/L

Hediyem Su ˂3,0 μg/L 10 μg/L

Kösedağ Su 6,9 μg/L 10 μg/L

Aysu ˂3,0 μg /L 10 μg/L

Yukarıda sözü edilen dört firmadan alınan numuneler üzerinden yapılan analizlerin sonuçları uygun çıkmış olduğuna göre sözü edilen dört firmanın ürünlerinin halkımız tarafından güvenle kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu süreçte uyum içerisinde Bakanlığımız ile işbirliği yapan söz konusu firmalara Sağlık Bakanlığı olarak teşekkür ederiz.

Bakanlık olarak ada genelinde aylık kontrollerimi devam etmektedir. Sonuçlar web sayfamızda halkımız ile paylaşılacaktır.”