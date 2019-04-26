Toz zerrecikleri Pazartesi’ne kadar etkili olmaya devam edecek

Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgemizde hava kirliliği yaratmaya devam ediyor.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, toz taşınımı 29 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Bu arada, Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde de bulundu.Yüksekbasınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlugeçecek.

Orman yangını tehlikesi bulunduğu uyarısı da yapan Meteoroloji dairesi, hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.