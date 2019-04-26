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1 Mayıs’ta çalışan başına bir asgari ücret para cezası kesilecek

26 Nisan 2019
zeki çeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs’ta açık olacak ancak yasanın gereğini yerine getirmeyecek iş yerlerine, çalışan başına bir asgari ücret para cezası verileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Arseven, Çalışma Dairesi Müdürü Ergenç Semerci, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı ve tüm müfettişlerin katılımıyla, denetimlere ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda özellikle, 1 Mayıs günü yapılacaklar ele alındı.

Denetimlerini tüm resmi tatillerde sürdürecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da iş yerlerini denetleyecek.

Denetimlerde, resmi tatillerde açık olup yasanın gereğini yerine getirmeyenlere çalışan başına bir asgari ücret para cezası kesilecek.

 

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