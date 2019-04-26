Kamuda erken maaş müjdesi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun ekonomi ve mali konulara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin Havadis’in sorularını yanıtladı. Mali açıdan gelir getirici tedbirlerin yanı sıra 1 Mayıs’ta iş yerlerinin kapalı olması için alınan tedbirlerin de değerlendirildiğini açıklayan Serdar Denktaş, kamudan maaş çekenlere ise erken ödeme müjdesi verdi. Serdar Denktaş, 1 Mayıs’ta marketlerin kapalı olacağını dikkate alarak insanların alışverişlerini rahat yapabilmesi için maaşların 29 Nisan Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı