Kamuda erken maaş müjdesi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun ekonomi ve mali konulara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin Havadis’in sorularını yanıtladı. Mali açıdan gelir getirici tedbirlerin yanı sıra 1 Mayıs’ta iş yerlerinin kapalı olması için alınan tedbirlerin de değerlendirildiğini açıklayan Serdar Denktaş, kamudan maaş çekenlere ise erken ödeme müjdesi verdi. Serdar Denktaş, 1 Mayıs’ta marketlerin kapalı olacağını dikkate alarak insanların alışverişlerini rahat yapabilmesi için maaşların 29 Nisan Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı
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