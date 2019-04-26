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Kamuda erken maaş müjdesi

26 Nisan 2019
serdar denktaş
Serdar Denktaş

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun ekonomi ve mali konulara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin Havadis’in sorularını yanıtladı. Mali açıdan gelir getirici tedbirlerin yanı sıra 1 Mayıs’ta iş yerlerinin kapalı olması için alınan tedbirlerin de değerlendirildiğini açıklayan Serdar Denktaş, kamudan maaş çekenlere ise erken ödeme müjdesi verdi. Serdar Denktaş, 1 Mayıs’ta marketlerin kapalı olacağını dikkate alarak insanların alışverişlerini rahat yapabilmesi için maaşların 29 Nisan Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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