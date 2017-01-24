24 Ocak 2017

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WhatsApp’a üç yeni özellik geldi

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WhatsApp’a üç yeni özellik geldi
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WhatsApp son güncellemesi ile platformda 3 yenilik birden getirdi.

  • Son dönemde platforma getirdiği yenilikler ile adını duyuran WhatsApp yine bir güncelleme ile gündemde.
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    Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a 3 yeni özellik birden geldi.

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    Yeni güncellemelerle kullanıcılar artık internet olmadan da kişi listesindekilere mesaj gönderebilecek.

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    Kişi interneti olmadığı bir anda mesajı gönder komutu verecek WhatsApp, telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek.

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    Bir diğer özellikse depolama ile ilgili. Yeni veri kullanım ekranı sayesinde kullanıcılar telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek.

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    Bunların dışında WhatsApp’a tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.

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Havadis Gazetesi

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