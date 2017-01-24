WhatsApp’a üç yeni özellik geldi

Kişi interneti olmadığı bir anda mesajı gönder komutu verecek WhatsApp, telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek.

Bir diğer özellikse depolama ile ilgili. Yeni veri kullanım ekranı sayesinde kullanıcılar telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek.