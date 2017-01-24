WhatsApp’a üç yeni özellik geldi

WhatsApp son güncellemesi ile platformda 3 yenilik birden getirdi.
- Son dönemde platforma getirdiği yenilikler ile adını duyuran WhatsApp yine bir güncelleme ile gündemde.
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Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a 3 yeni özellik birden geldi.
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Yeni güncellemelerle kullanıcılar artık internet olmadan da kişi listesindekilere mesaj gönderebilecek.
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Kişi interneti olmadığı bir anda mesajı gönder komutu verecek WhatsApp, telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek.
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Bir diğer özellikse depolama ile ilgili. Yeni veri kullanım ekranı sayesinde kullanıcılar telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek.
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Bunların dışında WhatsApp’a tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.
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