27 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji
Akıllı Cihazlar

Nokia 3310 efsanesi geri döndü! İşte fiyatı…

Tarih:
Bir yorum bırakın
35 Görüntüleme
Nokia 3310 efsanesi geri döndü! İşte fiyatı…
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Uzun süredir piyasada umduğunu bulamayan Nokia, herkesin merakla beklediği lansmanda Nokia 3310 efsanesinin geri dönüşünü müjdeledi.

Bugüne kadar 126 milyon adet satan efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO’su Arto Nummela tarafından Barcelona’da gerçekleştirilen Mobile World Congress’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtıldı.

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip.

2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut.

Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak Nokia 3310’un fiyatı ise yurtdışında 52 dolar.

 

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King