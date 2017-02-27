Nokia 3310 efsanesi geri döndü! İşte fiyatı…

Uzun süredir piyasada umduğunu bulamayan Nokia, herkesin merakla beklediği lansmanda Nokia 3310 efsanesinin geri dönüşünü müjdeledi.

Bugüne kadar 126 milyon adet satan efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO’su Arto Nummela tarafından Barcelona’da gerçekleştirilen Mobile World Congress’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtıldı.

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip.

2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut.

Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak Nokia 3310’un fiyatı ise yurtdışında 52 dolar.