Moto G5 ve Moto G5 Plus geliyor!

Lenovo’nun beklenen yeni telefonları Moto G5 ve Moto G5 Plus tanıtıldı; işte tüm özellikleri ve fiyatı!

Lenovo, mart ayında piyasaya sunacağı 2 yeni akıllı telefonu Moto G5 ve Moto G5 Plus’ı, yerinde takip ettiğimiz Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde resmi olarak tanıttı. Her iki telefon da cazip fiyatları ve Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geliyor olması oldukça önemli. Peki, özellikleri neler? Hemen yakından bakalım.



Moto G5 ve Moto G5 Plus, yenilikçi bir tasarıma sahip. Her iki telefon da selefine fark koyuyor ve Moto Z ailesine yakın bir görüntü çiziyor. Alüminyum arka plakaya sahip olan telefonlarda Moto G5, 5 inç boyutunda LCD bir ekranın sahibi. Moto G5 ise, 5.2 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Her iki telefon da Full HD görüntü sunuyor.

Elbette Moto G5 ve Moto G5 Plus arasında bazı farklar var. Bunlardan biri işlemci noktasında karşımıza çıkıyor. Moto G5, Snapdragon 430 işlemciye sahip, Moto G5 Plus ise, Snapdragon 625 ile çalışıyor. Yine Moto G5’te faz algılamalı otofokus sistemine sahip 13 MP ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alırken, Moto G5 Plus’ta çift odaklı 12 MP ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip arka kamera bulunuyor. Her iki telefonda da ön yüzde 5 MP kamera mevcut.

Moto G5’in depolama alanı bölgeye göre 16 GB ile 32 GB arasında değişiyor. 128 GB microSD kartı desteği elbette mevcut. Moto G5 Plus’ta ise 32 ve 64 GB kapasite seçenekleri var. Telefonların RAM kapasiteleri ise 2 GB ile 4 GB arasında değişkenlik gösteriyor.

Her iki telefonda da çift SIM kart desteği mevcut. Öte yandan Moto G5’te değiştirilebilir batarya önem kazanıyor. Moto G5’in 2800 mAh kapasitesine sahip bir bataryası varken, Moto G5 Plus’ta sabit 3000 mAh batarya bulunuyor.

Her iki telefonda parmak izi okuyucu bulunuyor, fakat su geçirmezlik özelliğini göremiyoruz. Son olarak elbette Google Asistan’dan bahsetmek gerekirse, Moto G5 ve Moto G5 Plus’ta bu özelliği görebileceğiz.



Peki, telefonların fiyatı ne? Moto G5’in 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip modelinin 199€’dan satışa sunulması planlanıyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanlına sahip Moto G5 Plus ise 229 dolardan gelecek.