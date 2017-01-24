24 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Yaşam

Karma Köy Gürpınar’da Mantar Festivali

Tarih:
Bir yorum bırakın
8 Görüntüleme
Karma Köy Gürpınar’da Mantar Festivali
Haber İçi Üst

Gürpınar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festivalde, köyün 74 öncesi sakinleri olan Kıbrıslı Türklerle, maronitler bir araya geldi.

Güney Kıbrıs’tan gelen Ay Marinalı Maronitlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.
Etkinlikte konuşan Gürpınar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hoca, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, katılanlara iyi eğlenceler diledi.

Etkinliğe katılan köylüler de yıllar sonra yeniden köylerinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Gürpınar

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil