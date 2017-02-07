İsveç diyeti ile hayallerinize kavuşun!

Hızlı sonuç alabileceğiniz bir diyet olmasıyla birlikte iradenize güveniyorsanız ve kendinizi kontrol edebileceğinize inanıyorsanız bu diyet tam size göre. Diyet ilk olarak Danimarka’da uygulanmasından ötürü ismini de bu nedenle İsveç olarak almıştır. Diyetin amacı süresi boyunca olabildiğince az karbonhidrat almanızı önleyerek zayıflamanızı sağlamaktır. Diyete başladığınız andan itibaren tam olarak yerine getirmeyip bir kez bile olsa bozduğunuz da tekrar başlaması oldukça zor olan bir diyettir. Düşük kalorili yiyeceklere alıştıktan sonra birden yüksek kalorili gıda alımı diyete devam etmenizi de engellemektedir. Diyete başladıktan sonra bozduğunuz takdirde uzun bir süre beklemeniz gerekecektir. Diyet içeriğindeki besinlerin net olmasından ötürü tüketeceğiniz gıdalar dışına çıkılması da yine kesin sonuç almanızı etkileyecek olan nedenler arasındadır. İSVEÇ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? 13 gün sürecek olan diyette uygulama aşamasında zorluklarla karşılaşabileceğiniz gibi sonunda olumlu sonuç almanız da oldukça yüksek olacaktır. Hormonal olarak iki sene içerisinde eski halinize dönseniz de verdiğiniz kiloları almayacak olmanızla birlikte metabolizmanız da da planlı bir değişim sağlanacaktır. Diyet uygulamasına % 100 uyumlu olarak giderek vücudunuzda bulunan yağlardan da kurtulabilirsiniz. En önemli konulardan biri olan da diyetin ne bir gün fazla ne de bir gün eksik tam olarak 13 gün sürmesi gerektiğidir. İsveç diyeti uygulamasına başlamadan önce mutlaka bir uzman doktora görünüp uygulamanızda da fayda vardır. Tüm bunlarla birlikte diyet süreci boyunca yine dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli şey ise alacağınız şeker, bisküvi, şarap, bira ve hatta sakız gibi besinler bile diyeti hemen bozacak olan gıdalardır. Diyete başladığınız anda zorlandığınızı hissettiğiniz zaman ara verip 3 ya da 6 ay sonra tekrar deneyebilirsiniz. İSVEÇ DİYETİ LİSTELERİNDE NELER BULUNUR? Katı kuralları olan bu diyeti uygulamaya başladığınız andan itibaren beslenme listesinin dışına çıkmadan 13 gün devam etmeniz gerekir. İsveç diyeti ile 13 gün boyunca vücudunuzdaki yağlardan da kurtulabileceğiniz bir beslenme programını sizlere sunmaktadır. Önemli olan konular arasında açlık hissettiğiniz de yalnızca su içebileceğiniz gibi en az günlük olarak da 2 litre su tüketmeniz gerekmektedir. Taze marul, kahve, çay, doğal yoğurt, tavuk, midye veya alabalık gibi besinler de listelerde yer alan gıdalar arasındadır. Diyete başladığınız da kesinlikle kahveye ek olacak gıdalar eklenmemeli ve tüketeceğiniz salatalara limon ile zeytin yağını da eklemeniz gerekir. Günlük olarak tüketeceğiniz 2 litre su ile diyet 13 günden fazla uygulanmamalıdır. 3 ay gibi bir süreden önce diyeti tekrarlamakta zararlı sonuçlara yol açabilir. Diyeti bırakmak istediğiniz zaman da 6. günden sonra kesebilirsiniz ve 3 ay sonunda tekrar 6 günden devam edebilirsiniz. Kolesterolü yüksek olanlar ise yumurtanın sadece akını tüketerek diyete devam edebilir. Uygulayacağınız diyette her gün farklı olarak tüketeceğiniz gıdalar sayesinde 13 günün sonunda kalıcı olarak sağlıklı bir zayıflık elde edebilirsiniz.