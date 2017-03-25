Galatasaray’ın borcu açıklandı

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’ndaki kongre saat 10.00’da başladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı konuşmasında “Galatasaray’ın Avrupa Kupaları’na katılmakla ilgili herhangi bir sorunu yok. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

Özbek, “Futbolda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bazı hatalarımız oldu. İleriye dönük projelerle hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

İşte Dursun Özbek’in konuşmasından satır başları;

Bana hangi yetkiyi verirseniz verin hiç önemli değil. Her konuda huzurunuza gelip tartışacağım demiştim. Amacımız Galatasaray’ın mali bağımsızlığını yaratmak ve altyapımızı canlandırmaktı. Bugün Galatasaray’ın yönetiminin, başkanının hesap verme günüdür. Soracağınız her türlü soruya ve tenkitlere açığım.

Riva arsamızın üzerinde 550 milyon TL’lik ipotek var. Fakat Galatasaray’ın bu parayı ödeyerek ipoteği kaldırma şansı yoktu. Görüşmeler yaptık ve 300-350 milyon TL’lere indirdik. Emlak Konut’a bu konuda bize destek vermelerini söyledik. 342 milyon TL’lik bir fon oluşturduk. Bu paranın 330 milyon lirasıyla banka borçlarını kapattık. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bazı temlikleri de kaldırdık.

Mağazacılık sektöründe zararlar vardı. Depoda 2 yıldızlı 3 yıldızlı formalarımız vardı. Depoda kadın etekleri bile var. Zamanında yaptırmışlar ama hiç satışa çıkmamış. Kulpu kırık, sapı kırık bir sürü ürün var. Mağazacılık faaliyetlerinde 19 milyon TL’lik açıklanması gereken bir husus var.

304 milyon liralık vergi borcunu yaptığımız görüşmeler sonucu 19 milyon liraya düşürdük. Bütün amacım Emlak Konut projesiyle banka borçlarından sıyrılmak. Galatasaray’ın banka borcu 760 milyondan 430 milyon liraya düştü. Eski duruma gelmemek için Genel Kurul’a diyorum ki kim gelirse gelsin bir daha Galatasaray’ı bu duruma getiremesin.

UEFA AÇIKLAMASI: EN UFAK SORUN YOK

Geçtiğimiz hafta UEFA’ya gittim. Değerli Galatasaraylılar… Galatasaray’ın UEFA kupalarına katılımıyla ilgili en ufak bir sorunu yok. Bu böyle bilinsin. Galatasaray UEFA için çok önemli bir marka. Bunu kendileri ifade ediyorlar.

Futbolda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bazı hatalarımız oldu. Artık ileriye dönük bir futbol sistemi kurmak için hareket edeceğiz. Basketbolda Eurocup’ı kazanarak Euroleague’e katıldık. Oradaki takımların bütçesi 25-30 milyon dolar. İstediğimiz gibi basketbol takımı kurmak için mali yapımız yeterli değildi. Mütevazı bir takım kurduk, iyi maçlar da çıkardık. Bazı sponsorlarımız ülkedeki şartlardan dolayı verdiği vaatlerden geri durdu.”

Diyorlar ki; ”Sayın başkan bana otel vaat ettiniz, otel nerede?” Bu söylemler çok haklı ama gecikmesini ben istedim. Biz inşaat firması mıyız?” deniyor. Galatasaray’a ileriye dönük katkı getirecek projeler yapmayalım mı?

DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI: GALATASARAY KEMERBURGAZ’A TAŞINIYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin Kemerburgaz’a taşınacağını açıkladı. Özbek, “Kemerburgaz’da TT Arena’ya 7-8 dakika mesafede yeni tesis için anlaşma sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena’nın tapusunun 1 gün önce alındığını söyleyerek tapuyu üyelere gösterdi.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak ve son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2017 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.