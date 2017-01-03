Emre imzaladı

DÜN İMZAYI ATTI: GAÜ Çetinkaya, sezon başında Mağusa Türk Gücü’nden kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Özsin’i dün başlayan ara transferin ilk gününde bonservisli olarak resmen renklerine bağladı

K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi zirvenin 9 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya dün başlayan ara transferin ilk gününde sezon başında kiralık olarak Mağusa Türk Gücü’nden aldığı Emre Özsin’i ara transferde bonservisli olarak kadrosuna kattı.

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi ve yöneticiler dün Futbol Federasyonu’nda genç oyuncuya resmi sözleşmeyi imzalattırdılar.

Vehbi teklif yok dedi

Başkan Asım Vehbi imza töreninde yaptığı açıklamada şu ana kadar Küçük Kaymaklı’dan Mustafa Yaşınses ve Zokou’yu, Serhan ve Ahmet Can takası ile aldıklarını açıklarken, “Erdinç ve Serkan için ise henüz resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Vehbi böyle bir teklif Gelirse Çetinkaya’nın menfaatları doğrultusunda karar alırız.” dedi.