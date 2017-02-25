“Bakireyim” Çıkışına Açıklık Getirdi

Yıllar önce yapmış olduğu “bakireyim” çıkışıyla ilgili soruya yanıt veren Şebnem Schaefer, “Yaptıklarımdan hiç pişmanlık duymadım. O zaman öyle gerekliydi, öyle oldu” dedi.

2006 yılında eski nişanlısı Şenol İpek’ten ayrıldıktan sonra, doktordan aldığı raporla bakire olduğunu söyleyen ve bu çıkışı nedeniyle günlerce konuşulan Şebnem Schaefer, Posta Gazetesi’nden Işıl Cinmen’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yapmış olduğu “bakireyim” çıkışıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Schaefer, “Yaptıklarımdan hiç pişmanlık duymadım. O zaman öyle gerekliydi, öyle oldu” dedi.

İşte Şebnem Schaefer ile yapılan röportaj;

– Jennifer Simone Macide Şebnem Schäfer… Ne isim ama!

Gösterişli değil mi? Babam Alman, annem Türk. Taraflardan çifter isim gelince böyle uzamış gitmiş.

– Nedir bu 4 isimli kadının hikâyesi?

Annem 1970’lerde işçi olarak Almanya Frankfurt’a gitmiş. Hiç Almanca bilmeden… Gittiğinin beşinci haftasında babamla tanışmış ve aşk.

– İngilizce mi anlaşıyorlarmış?

Ortak dil yok, sözlüklerle, el kolla. Belki de her şeyi konuşabilmiş olsalardı anlaşamazlardı, evlenemezlerdi. Kim bilir?

– Çılgınlık diye buna derim!

Babam bir gün annemin ismini kağıda Lale Schäfer olarak yazmış. Gülüşmüşler ve birkaç hafta içinde de evlenmişler. 42 yıl süren, ancak babamın vefatıyla son bulan güzel bir çılgınlık… Mutlu bir aileydik. 1984’te Frankfurt’ta doğdum. Benden 11 yaş büyük bir de ablam var.

– Sizi kim keşfetti?

Acun Ilıcalı o zamanlar muhabirdi. Benimle röportaj yaptı, ardından Show TV’de yarışma sunmamı teklif ettiler. Türkçem çok kötüydü ama herhalde sempatik geldi onlara. Röportajlar, haberler, magazin derken yavaş yavaş tanınmaya başladım.

– Ama tanınmanızdaki en büyük etki magazin ve ilişkileriniz oldu…

Çok fazla yalan haber yaptılar hakkımda. Eskiden çok üzülürdüm ama şimdi vurdumduymazım.

– ‘Bakireyim’ açıklamanız hala hatırlanıyor. Gerekli miydi bu?

Yaptıklarımdan hiç pişmanlık duymadım. O zaman öyle gerekliydi, öyle oldu.

– Aşk hayatınıza bakınca geriye nasıl bir duygu kaldı?

Hiçbir şey hissetmiyorum.

– Tek eşliliğe inanıyor musunuz?

Bunun üzerine pek düşünmedim.

– En uzun ilişkiniz ne kadar sürdü?

En uzunu iki yıl kadar…