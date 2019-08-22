Zuhal Topal sofrayı adamızda kurdu

İKİNCİ SEZON İÇİN GELDİLER:

Fox Tv ekranlarında yayınlanan ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ adlı yemek yarışmasının 2. sezonu ülkemizde çekiliyor

Ünlü sunucu Zuhal Topal’ın yaptığı, geçen sezon gündüz kuşağına damga vuran yemek yarışmasının çekimleri ülkemizde başladı. Yeni sezonda Türkiye’nin her bölgesini gezecek olan Zuhal Topal’ın en önemli duraklarından birisi de Kıbrıs oldu. Topal “Hellimli, molehiya, gölevez, pirohuya, lalangı… Sayısız lezzeti bulunan Kıbrıs’ın eşsiz yemeklerini yerinde tatmak için yavru vatana geliyoruz…” diyerek izleyicilerini heyecanlandırdı.

Hafta içi her gün saat 17.00’da yayınlanan programda yarışmacıların alacağı ödülün miktarı da değişti. Artık 10 bin lira yerine 15 bin liralık ödül verilecek. Yeni sezon ödül de artık hafta finalinin yapılacağı Cuma günü anında elden teslim edilecek.

Girne’de evi bulunan Zuhal Topal, sosyal medyadan ilk bölümlerin Kıbrıs’ta çekildiğini duyurarak hayranlarını şaşırttı. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile “Kıbrıs’ta çekimler çılgıncasına devam ediyor” mesajını veren Topal, yeni bölümlerden fotoğraflar da paylaştı.