Bilim insanları açıkladı: Ronaldo mu daha iyi, yoksa Messi mi?

Leuven Katolik Üniversitesi, spor istatistik firması SciSport ile birlikte yaptığı araştırma neticesinde Lionel Messi’nin Cristiano Ronaldo’dan daha efektif bir futbolcu olduğunu sonucuna ulaştı.

Belçika’da bulunan Leuven Katolik Üniversitesi ve Hollanda menşeli spor istatistik şirketi SciSports işbirliğiyle hazırlanan yazılım, futbol tarihinin en büyük rekabetinde kimin bir adım daha önde olduğunu açıkladı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetini incleyen yazılıma göre; Arjantinli yıldız, Portekizli meslektaşından daha efektif bir futbolcu. Araştırmadan çıkan sonuçlar, efektiflik ve skora etki konusunda Messi’nin Ronaldo’yu ikiye katladığını gösteriyor.

Gzt.com’un aktardığı habere göre yazılım, yalnızca gol ya da asistleri baz almıyor. Bu iki etken dışında şut, pas, top kapma ve dripling gibi futbolcuların saha içerisindeki tüm aksiyonları ve bu aksiyonların skora olan doğrudan ya da dolaylı etkisini inceliyor.