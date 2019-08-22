Eğlencenin nabzı onlarla attı

KABİNDE ÜÇ BOYUTLU EĞLENCE:

Girne gecelerinin sevilen mekanlarından Cage Club, DJ Umut Özsoy, DJ Barış Pulat ve DJ G’nin kabine girdiği eğlencesinde üç boyutlu bir coşku yaşadı

Girne’de hizmet veren Cage Club, gece eğlencelerine geçtiğimiz hafta sonu kaldığı yerden devam etti. Başarısını Avrupa’da da kanıtlamış olan ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy’un kabinde fırtınalar estirdiği gecede eğlence başarılı DJ’ler Barış Pulat ve DJ G ile geç saatlere kadar uzadı.

Yazın hararetli sıcağını club ortamında ateşleyen Umut, Barış Pulat ve DJ G büyük bir kalabalığın katıldığı eğlencenin kalbi olarak unutulmaz bir geceye imza attı. Kendini ritimlerin gücüne bırakan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Mekanın göz alıcı şovları da bu renkli görüntülere ayrı bir tat kattı. Yaz eğlencelerine hasret kalan konuklar zaman zaman oynamaktan da geri kalmadı. Cage’in coşku dolu eğlenceleri önümüzdeki günlerde yaşanmaya devam edecek.