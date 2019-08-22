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Rusya uzaya ‘insansı robot’ gönderdi: FEDOR

22 Ağustos 2019

Rusya, “insansı robotu” Fedor Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi.

Soyuz MS-14, yerel saatle 03:38’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

Araç, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek.

Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor ise 10 gün boyunca istasyonda kalacak ve hem kozmonotlara yardım edecek hem de yeni şeyler öğrenecek.

Soyuz MS-14’te “Fedor dışında” bir kozmonot bulunmuyor.

“İnsansı robot” Fedor, 1,80 boyunda ve 163 kilo.

Fedor’un Instagram ve Twitter hesapları da bulunuyor.

Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler de vermeyi planlıyor.

Daha önce ABD ve Japonya da uzaya robotlar göndermişlerdi.

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