Yüzlerce sahte corona virüs testi ele geçirildi

SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Artan maske fiyatları ve stokçuluğun yanı sıra ABD’den yeni bir sahtecilik haberi geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Birliği sahte corona virüs testlerinin yakalandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre İngiltere’den ABD’ye gönderilen sahte corona virüst test kitleri Los Angeles Havalimanı’nda ele geçirildi.

Kurum test kitlerinin gümrüğe “su” olarak bildirildiği ancak incelemenin farklı sonuçlar österdiğini duyurdu.

ABD’de sınırlı sayıda corona virüsü testi olduğu ve bu nedenle sadece ihtiyaç sahiplerine test yapıldığı belirtiliyor.

Ülkede corona virüse karşı önlemler sık sık eleştiri konusu oluyor.

Alibaba’nın kurucusu Çinli girişimci Jack Ma ABD’ye yardım için 500 bin test kiti göndereceğini açıklamıştı.

Corona virüs dünya genelinde 150 binden fazla insana bulaştı. ABD’de ise şimdiye kadar 2 bin 500’den fazla vaka bildirildi. Ülkede ölü sayısı ise 50’yi geçmiş durumda.