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Koronavirüs piyasaları sert vurdu, işte son durum

16 Mart 2020
seçim sonrası piyasa

Piyasalarda corona virüs depremi sürüyor. Fed’in sürpriz faiz indirimlerine karşı satış dalgası engellenemedi. Avrupa borsalarında kayıp yüzde 12’lere ulaştı.

Yurtiçi piyasalarda ise BIST 100’deki değer kaybı yüzde 8’i aşarken, endeks 87 bin 600’lü seviyelere çekildi. Dolar kuru 6.41 TL’ye yükselirken, euro 7.15 TL, sterlin ise 7.85 TL oldu. ABD borsalarında açılışta yaşanan kayıpların ardından işlemlere ara verildi.

Corona virüs salgının yayılmaya devam etmesi piyasalardaki paniği de artırıyor.

Avrupa borsalarında kayıp yüzde 12’lere ulaşırken, petrol ve altında sert düşüşler görüldü. İçerde ise ise dolar kuru 6.40 TL‘yi aştı.

Piyasalardaki paniği engellemek için dün faizlerde 100 baz puanlık bir indirime gitmenin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı açıklayan Fed, yaşanan satış dalgasını engelleyemedi. Piyasalardaki panik satışlar özellikle öğleden itibaren artarken, sert düşüşler yaşanıyor.

Dünya borsalarındaki satışlar yeni haftanın ilk gününde de sürüyor. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 7.5 değer yitirirken, Fransa’da CAC 40’taki kayıp yüzde 11’e ulaştı. Almanya’da DAX’taki kayıp ise yüzde 10’a yaklaştı.

ABD borsaları da açılışta sert bir şekilde geriledi. düşüşler yüzde 9’u aşarken, işlemlere ara verildi.

PETROL 30 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Geçen hafta şok bir düşüşle 1987 yılından bu yana en büyük kaybını yaşayan petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası yetersiz kaldı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10.25 kayıpla 30.38 dolara inerken, ABD ham petrolün varil fiyatı da 30 doların altına indi.

Altının onsu yurtdışında bu yıl ilk kez 1500 doların altına inerken yüzde 4 değer yitirdi. İçerde ise gram altın 300 liranın altını gördü.

Yurtdışında gelişmeler içeriyi de olumsuz etkiliyor. BIST 100’deki değer kaybı yüzde 8’i aşarken, endeks 87 bin 600’lü seviyelere çekildi. Dolar kuru 6.41 TL’ye yükselirken, euro 7.15 TL oldu.




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