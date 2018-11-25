Yeşilova, 90+4’te Vakkas’la güldü

Sezona iddialı girip, beklenmedik puan kayıpları nedeniyle çıtayı “Bir tık” indirmek zorunda kalan Merit-Alsancak Yeşilova, kendi sahasında ve seyircisi önünde “Favori” konumda başladığı karşılaşmaya, bir an önce golü bulmak adına “tempolu” başladı. Esentepe, rakibinin hızını kesmek için, önce rakibini “Durdurmak” sonra da “Vurmak” düşüncesiyle oyunu kendi yarı alanında kabul eden ve bu nedenle de orta alanı kalabalık tutup, gol umudunu Tidiane Sane ve Odi Henry’ye atılacak uzun toplara bağladı. Kırmızı beyazlıların ilk hedefi “Kontrollü oyun” ve “Savunma” olunca, teslim olmaya müsait “Dirençsiz” ve “Temposuz” futbolu ile baştan itibaren Yeşilova’ya “Yeşil ışık” yakmış oldu. Ve Yeşilova da bu fırsatı kaçırmayıp, rakip yarı alana yerleşti. Bu çerçevede, Makoun, Hamis ve Mustafa Salk’tan oluşan ikinci bölge oyuncularının yanı sıra, kanatlardan M. Yaşınses ve Yasin’in bindirmeleri ile rakip ceza alanı çevresinde organize etmeye çalıştıkları final paslarıyla, Billy Mehmet’e pozisyon üretmeye çalıştılar.

Ancak, futbol adına olumlu bir aksiyonun gündeme gelmediği ilk devrede takımlar karşılaşmayı kontrollü sürdürmeye devam edince ortaya “pozisyonsuz” ve “Golsüz” seyri zor bir “Orta oyunu” çıktı. Bu arada takımların final pasları ve son vuruş yetersizliği, takımların pozisyon bulmalarına rağmen bunları skora yansıtmalarına engel teşkil etti. Ve gol de, duran top vuruşlarından veya karambol pozisyonlardan beklenir hale geldi. Neticede, her iki takımın da birbirlerine net bir üstünlük sağlayamadığı karşılaşmanın ilk devresinde taraflar önemli bir gol fırsatı yakalayamayınca, golsüz beraberlik ilk devre için kaçınılmaz oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da, oyun anlayışı bakımından benzer senaryoda oynandı. Bu arada uzun süre orta alanda pas tercihlerinin yanlış ve isabet oranının düşük olması, pozisyon zenginliğini ortada kaldıran önemli bir faktör oldu.

Ruh olmazsa, beden işe yaramaz. Hele dirençli, disiplinli, fizik gücü yerinde bir takımın kafasını savunmaya takar, kanatları kapatır, topun arkasına 10 kişi geçerek şansını kontra ataklara bırakır ve orta sahayı rakibine teslim ederse, kişisel hatalardan kaynaklanan sürprizlere de hazır olması gerekir. Nitekim ikinci devrede, her iki tarafa da gelip giden karşılaşmanın 73 ve 79. dakikalarında; Yeşilova adına Burak ve Esentepe adına da Kaan’ın attığı gollerin yanı sıra, 90+4’de Yeşilova’yı sevince boğan Vakkas’ın golü, “Organize” olmaktan ziyade, “Müdafaa hatasından” ve “Karambol” pozisyonlardan kaynaklandı. Yeşilova kötü ve silik başladığı maçı, tecrübesi ve kalitesi ile bitirdi.