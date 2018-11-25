Yeşilova son nefeste

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar
Merit Alsancak Yeşilova – Esentepe
Hasan Piro Ali Karal
Augustin Binya Şahin Şeker
Mejdi Direniş Hasan Sungur
Vakkas Kaynarca Mustafa Kılıç
Memduh Sarıoğlu (Dk.70 Mahmut Amasyalı)
Jean Makoun Uğurcan Başayak
(Dk.73 İlyas Niyazi) Ahmet Karal
Hamis Çakır Kağan Görneçli
(Dk.40 Burak Koçar) (Dk.80 Mehmet Çil)
Yasin Doğan Yakup Şen
Mustafa Salk Tidiane Sane
Billy Mehmet Henry Chibuze
(Dk.54 Ulaş Candanal) (Dk.90+4 Mehmet İzoğlu)
Mustafa Yaşinses Zady Moise
Goller
Dk.73 Burak Koçar Dk.79 Kağan Görneçli
Dk.90+4 Vakkas Kaynarca
K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Esentepe’yi 90+4. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi. 73. dakikada Mustafa Yaşinses’in ceza alanına yaptığı ortayı tamamlayan Burak Koçar kalecinin müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 79. dakikada Sane’nin direkten dönen şutunu tamamlayan Kağan Görneçli, Esentepe adına skora 1-1’e getirdi. 90+4. dakikada Esentepe ceza alanı içerisinde meydana gelen karambolde Vakkas’ın yaptığı vuruşta top defansa da çarparak ağlara gitti ve Yeşilova maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Yeşilova puanını 14’e yükseltirken