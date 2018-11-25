Yeşilova son nefeste

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

Merit Alsancak Yeşilova – Esentepe

Hasan Piro Ali Karal

Augustin Binya Şahin Şeker

Mejdi Direniş Hasan Sungur

Vakkas Kaynarca Mustafa Kılıç

Memduh Sarıoğlu (Dk.70 Mahmut Amasyalı)

Jean Makoun Uğurcan Başayak

(Dk.73 İlyas Niyazi) Ahmet Karal

Hamis Çakır Kağan Görneçli

(Dk.40 Burak Koçar) (Dk.80 Mehmet Çil)

Yasin Doğan Yakup Şen

Mustafa Salk Tidiane Sane

Billy Mehmet Henry Chibuze

(Dk.54 Ulaş Candanal) (Dk.90+4 Mehmet İzoğlu)

Mustafa Yaşinses Zady Moise

Goller

Dk.73 Burak Koçar Dk.79 Kağan Görneçli

Dk.90+4 Vakkas Kaynarca

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Esentepe’yi 90+4. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi. 73. dakikada Mustafa Yaşinses’in ceza alanına yaptığı ortayı tamamlayan Burak Koçar kalecinin müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 79. dakikada Sane’nin direkten dönen şutunu tamamlayan Kağan Görneçli, Esentepe adına skora 1-1’e getirdi. 90+4. dakikada Esentepe ceza alanı içerisinde meydana gelen karambolde Vakkas’ın yaptığı vuruşta top defansa da çarparak ağlara gitti ve Yeşilova maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Yeşilova puanını 14’e yükseltirken