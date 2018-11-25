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Yeşilova son nefeste

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Esentepe’yi 90+4. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

 

 

Merit Alsancak Yeşilova                              –                      Esentepe                   

Hasan Piro                                                                                         Ali Karal

Augustin Binya                                                                                Şahin Şeker

Mejdi Direniş                                                                                   Hasan Sungur

Vakkas Kaynarca                                                                                            Mustafa Kılıç

Memduh Sarıoğlu                                                                           (Dk.70 Mahmut Amasyalı)

Jean Makoun                                                                                    Uğurcan Başayak

(Dk.73 İlyas Niyazi)                                                                        Ahmet Karal

Hamis Çakır                                                                                      Kağan Görneçli

(Dk.40 Burak Koçar)                                                                      (Dk.80 Mehmet Çil)

Yasin Doğan                                                                                      Yakup Şen

Mustafa Salk                                                                                    Tidiane Sane

Billy Mehmet                                                                                    Henry Chibuze

(Dk.54 Ulaş Candanal)                                                                  (Dk.90+4 Mehmet İzoğlu)

Mustafa Yaşinses                                                                                           Zady Moise

                                                           Goller

Dk.73 Burak Koçar                                                                         Dk.79 Kağan Görneçli

Dk.90+4 Vakkas Kaynarca

 

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Esentepe’yi 90+4. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi.  73. dakikada Mustafa Yaşinses’in ceza alanına yaptığı ortayı tamamlayan Burak Koçar kalecinin müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 79. dakikada Sane’nin direkten dönen şutunu tamamlayan Kağan Görneçli, Esentepe adına skora 1-1’e getirdi. 90+4. dakikada Esentepe ceza alanı içerisinde meydana gelen karambolde Vakkas’ın yaptığı vuruşta top defansa da çarparak ağlara gitti ve Yeşilova maçtan 2-1 galip ayrıldı.  Bu sonuçla Yeşilova puanını 14’e yükseltirken

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