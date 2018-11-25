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Doğan, Baf’ı evinde yıktı

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği, deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 mağlup etti. 

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Ahmet Özkurtuluş

 

Baf Ülkü Yurdu                                 –                                  Doğan Türk Birliği

Erdoğan Nay                                                                                     Dursun Cem Ateş

Joseph Obidiaso                                                                                             Ahmet Sönmez

Lawal Murtadah                                                                                              Quadri Raheem

Hasan Sedatgil                                                                                 Çağrı Kıral

Ahmet Hatay                                                                                     Emek Kırılmaz

Berk Şen                                                                                             Bayram Anday

(Dk.67 Fikri Arslan)                                                                        (Dk.88 Tunahan Şencan)

Azat Tip                                                                                                              Sercan Demirman

Mehmet Göktaş                                                                               İbrahim Çıdamlı

Tahsin Denizsever                                                                           Aydın Aygın

(Dk.67 Hürcan Şenkardeşler)                                                      Selim Saygı

Solomonson Izuchukwuka                                                                          (Dk.56 Cemal Yaşinses)

(Dk.84 Ali Duran)                                                                                            Ahmet B. Kömürcü

İbrahim Hatay                                                                                  (Dk.83 Ali Savaşan)

 

Gol

Dk.52 Ahmet B. Kömürcü

 

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği, deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.

Maçta her iki takımın da birer şutu direkten dönerken ligin flaş ekibi Baf Ülkü Yurdu ligde 8 hafta sonra mağlubiyetle tanışarak yenilmezlik serisini bu maçta kaybetti.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi. 52. dakikada Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan’ın ceza alanı içerisinde Ahmet Burak’a yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Ahmet Burak’ın kullandığı penaltı atışını Erdoğan önlerken dönen topu yine Ahmet Burak tamamladı ve Doğan bu golle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Ülkü Yurdu atağında Azat’ın şutunda top yan direkten, 90+4. dakikada ise Doğan atağında İbrahim Çıdamlı’nın şutu üst direkten döndü. Zorlu deplasmanda Doğan 1-0 galip gelerek puanını 18 yaptı ve rakibini yakaladı. Baf 18 puanda kaldı.

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