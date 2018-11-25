Doğan, Baf’ı evinde yıktı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Ahmet Özkurtuluş

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği

Erdoğan Nay Dursun Cem Ateş

Joseph Obidiaso Ahmet Sönmez

Lawal Murtadah Quadri Raheem

Hasan Sedatgil Çağrı Kıral

Ahmet Hatay Emek Kırılmaz

Berk Şen Bayram Anday

(Dk.67 Fikri Arslan) (Dk.88 Tunahan Şencan)

Azat Tip Sercan Demirman

Mehmet Göktaş İbrahim Çıdamlı

Tahsin Denizsever Aydın Aygın

(Dk.67 Hürcan Şenkardeşler) Selim Saygı

Solomonson Izuchukwuka (Dk.56 Cemal Yaşinses)

(Dk.84 Ali Duran) Ahmet B. Kömürcü

İbrahim Hatay (Dk.83 Ali Savaşan)

Gol

Dk.52 Ahmet B. Kömürcü

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği, deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.

Maçta her iki takımın da birer şutu direkten dönerken ligin flaş ekibi Baf Ülkü Yurdu ligde 8 hafta sonra mağlubiyetle tanışarak yenilmezlik serisini bu maçta kaybetti.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi. 52. dakikada Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan’ın ceza alanı içerisinde Ahmet Burak’a yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Ahmet Burak’ın kullandığı penaltı atışını Erdoğan önlerken dönen topu yine Ahmet Burak tamamladı ve Doğan bu golle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Ülkü Yurdu atağında Azat’ın şutunda top yan direkten, 90+4. dakikada ise Doğan atağında İbrahim Çıdamlı’nın şutu üst direkten döndü. Zorlu deplasmanda Doğan 1-0 galip gelerek puanını 18 yaptı ve rakibini yakaladı. Baf 18 puanda kaldı.