Doğan, Baf’ı evinde yıktı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Ahmet Özkurtuluş
Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği
Erdoğan Nay Dursun Cem Ateş
Joseph Obidiaso Ahmet Sönmez
Lawal Murtadah Quadri Raheem
Hasan Sedatgil Çağrı Kıral
Ahmet Hatay Emek Kırılmaz
Berk Şen Bayram Anday
(Dk.67 Fikri Arslan) (Dk.88 Tunahan Şencan)
Azat Tip Sercan Demirman
Mehmet Göktaş İbrahim Çıdamlı
Tahsin Denizsever Aydın Aygın
(Dk.67 Hürcan Şenkardeşler) Selim Saygı
Solomonson Izuchukwuka (Dk.56 Cemal Yaşinses)
(Dk.84 Ali Duran) Ahmet B. Kömürcü
İbrahim Hatay (Dk.83 Ali Savaşan)
Gol
Dk.52 Ahmet B. Kömürcü
K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Doğan Türk Birliği, deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.
Maçta her iki takımın da birer şutu direkten dönerken ligin flaş ekibi Baf Ülkü Yurdu ligde 8 hafta sonra mağlubiyetle tanışarak yenilmezlik serisini bu maçta kaybetti.
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi. 52. dakikada Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan’ın ceza alanı içerisinde Ahmet Burak’a yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Ahmet Burak’ın kullandığı penaltı atışını Erdoğan önlerken dönen topu yine Ahmet Burak tamamladı ve Doğan bu golle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Ülkü Yurdu atağında Azat’ın şutunda top yan direkten, 90+4. dakikada ise Doğan atağında İbrahim Çıdamlı’nın şutu üst direkten döndü. Zorlu deplasmanda Doğan 1-0 galip gelerek puanını 18 yaptı ve rakibini yakaladı. Baf 18 puanda kaldı.