Kaymaklı’yı Raif, GG’yi Bello kurtardı

Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü arasındaki mücadelede iki takım kalecileri de kurtarışları ile öne çıktı.

20-30 taraftar önünde oynanan maçta, karşılıklı atılan birer golle iki takım da haftayı 1 puan alarak kapatırken Kaymaklı kalecisi Raif çok net pozisyonlarda topun filelere gitmesine izin vermezken uzaktan atılan şutlarda da topları köşeden çıkardı.

Ahmet ÖZSOY

Buna karşılık Kaymaklı forvetinde ise Evor Bello gol atmamak için her çeşit vuruşu yaptı ve gol atamamayı başardı.

Asare her zamanki gibi kalite farkını hissettirerek oynadı. Bahadır, Sercan ve Ousmane savunmada ne kadar sırıtmasalar da Sercan’ın kendi kalesine attığı hatalı gol ve GG’nin özellikle kanatlardan ve göbekten zorlanmadan Kaymaklı kalesine getirdiği toplarda sıkıntı çektiler.

Sağda Osman, solda Rifat ellerinden gelen gayreti ve mücadeleyi sergileseler de GG’nin daha organize atağa kalkması neticesinde hücum anlamında kanatlarda yetersiz kaldılar.

GG’nin hücumdaki etkisi, savunma oyunu anlamında bence yoktu. Kaymaklı’nın hücum hattı biraz daha becerikli ve etkili olsa GG’nin puan alması zor olurdu. Ancak Bello’nun net poziayonlarda gol vuruşu yapamaması, Asare’nin ve Ramadan’ın karşı karşıya pozisyonları kaçırması akılda kaldı.

Ayrıca maçın henüz 5. dakikasında Bello’ya kontrolsüz kayarak çok sert müdahale yapan Mehmet Kaygısız’a kırmızı kart çıksa yeriydi.

Bir de kaleci Mustafa’nın hakemle daha az konuşması gerekir. İlk devre yaptığı önemli kurtarışları 45 dakikanın berabere bitmesini sağladı. İlk 45 dakikayı Kaymaklı önde tamamlayabilirdi.

Sonuç olarak Kaymaklı ile GG karşılıklı gollerle birer puanla haftayı kapatırken maçın adamı şüphesiz kaleci Raif oldu. Özellikle ikinci devrede Raif yaptığı kurtarışlarla Kaymaklı’yı mağlubiyetten de kurtardı.