Birer gol birer puan

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu
Küçük Kaymaklı 1 – 1 Gençlik Gücü
Raif D Pehlivan Mustafa Dağman
Bahadır Göçmen Aşkın Kavaklı
Sercan Çoban Tayfun Doğan
Ousmane Keita Mehmet Kaygısız (Dk. 82 Burak Emir)
John Bello Prince Boateng
Hüseyin Adal Ocran Idan
Osman Şanverdi Ali Akbulut
Paul Asare Daniel Ogunseye
Rifat Hacıarifoğlu İltaç Keçeli
Yağış Gencay (Dk. 70 Ramadan Ağdaç) Özcan Saygı Dk. 71 Mahmut Yumuşak)
Taner Bingöllü (Dk. 66 Celal Habeş) Özgür Ongun
Goller:
Dk. 25 Paul Asare Dk. 39 Sercan Çoban (KK)
K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında başkent derbisinde, 10.sırada bulunan Küçük Kaymaklı 12.sıradaki Gençlik Gücü’nü konuk etti. Lefkoşa derbisinde ilk yarıda gelen birer gol takımların birer puanla sahadan ayrılmasına neden oldu. 25.dakikada ev sahibi Kaymaklı Paul Asare’nin golüyle 1-0 öne geçti. 39.dakikada Debola’nın vuruşunda kaleci Raif’in yanından geçen topa müdahale eden Sercan Çoban topu kendi ağlarına gönderince durum 1-1 oldu. İlk yarı bu sonuçla berabere kapandı. İkinci yarı başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu skorun ardından Küçük Kaymaklı puanını 12’ye Gençlik Gücü ise 10’a yükseltti.