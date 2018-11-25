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Birer gol birer puan

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında başkent derbisinde, 10.sırada bulunan Küçük Kaymaklı 12.sıradaki Gençlik Gücü’nü konuk etti. Lefkoşa derbisinde ilk yarıda gelen birer gol takımların birer puanla sahadan ayrılmasına neden oldu.

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu

Küçük Kaymaklı             1       –        1                 Gençlik Gücü       

Raif D Pehlivan                                                                    Mustafa Dağman

Bahadır Göçmen                                                                  Aşkın Kavaklı

Sercan Çoban                                                                                   Tayfun Doğan

Ousmane Keita                                                         Mehmet Kaygısız (Dk. 82 Burak Emir)

John Bello                                                                             Prince Boateng

Hüseyin Adal                                                                        Ocran Idan

Osman Şanverdi                                                                   Ali Akbulut

Paul Asare                                                                             Daniel Ogunseye

Rifat Hacıarifoğlu                                                                 İltaç Keçeli

Yağış Gencay (Dk. 70 Ramadan Ağdaç)                  Özcan Saygı Dk. 71 Mahmut Yumuşak)

Taner Bingöllü (Dk. 66 Celal Habeş)                                               Özgür Ongun

                                                                        Goller:

Dk. 25 Paul Asare                                                                            Dk. 39 Sercan Çoban (KK)

 

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında başkent derbisinde, 10.sırada bulunan Küçük Kaymaklı 12.sıradaki Gençlik Gücü’nü konuk etti. Lefkoşa derbisinde ilk yarıda gelen birer gol takımların birer puanla sahadan ayrılmasına neden oldu. 25.dakikada ev sahibi Kaymaklı Paul Asare’nin golüyle 1-0 öne geçti. 39.dakikada Debola’nın vuruşunda kaleci Raif’in yanından geçen topa müdahale eden Sercan Çoban topu kendi ağlarına gönderince durum 1-1 oldu. İlk yarı bu sonuçla berabere kapandı. İkinci yarı başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu skorun ardından Küçük Kaymaklı puanını 12’ye Gençlik Gücü ise 10’a yükseltti.

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