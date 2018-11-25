Birer gol birer puan

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu

Küçük Kaymaklı 1 – 1 Gençlik Gücü

Raif D Pehlivan Mustafa Dağman

Bahadır Göçmen Aşkın Kavaklı

Sercan Çoban Tayfun Doğan

Ousmane Keita Mehmet Kaygısız (Dk. 82 Burak Emir)

John Bello Prince Boateng

Hüseyin Adal Ocran Idan

Osman Şanverdi Ali Akbulut

Paul Asare Daniel Ogunseye

Rifat Hacıarifoğlu İltaç Keçeli

Yağış Gencay (Dk. 70 Ramadan Ağdaç) Özcan Saygı Dk. 71 Mahmut Yumuşak)

Taner Bingöllü (Dk. 66 Celal Habeş) Özgür Ongun

Goller:

Dk. 25 Paul Asare Dk. 39 Sercan Çoban (KK)

K-Pet Süper Lig’in 10.haftasında başkent derbisinde, 10.sırada bulunan Küçük Kaymaklı 12.sıradaki Gençlik Gücü’nü konuk etti. Lefkoşa derbisinde ilk yarıda gelen birer gol takımların birer puanla sahadan ayrılmasına neden oldu. 25.dakikada ev sahibi Kaymaklı Paul Asare’nin golüyle 1-0 öne geçti. 39.dakikada Debola’nın vuruşunda kaleci Raif’in yanından geçen topa müdahale eden Sercan Çoban topu kendi ağlarına gönderince durum 1-1 oldu. İlk yarı bu sonuçla berabere kapandı. İkinci yarı başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu skorun ardından Küçük Kaymaklı puanını 12’ye Gençlik Gücü ise 10’a yükseltti.