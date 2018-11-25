İlk 40 yarışa hazır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Cumhur İttifakı’na bağlılığını bir kez daha ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz” dedi. Erdoğan seçim manifestosunu önümüzdeki ay açıklayacağını belirtti.

AK Parti 40 İlin Belediye Başkan adayları:

Adıyaman: Süleyman Kılınç (Beyin cerrahı)

Amasya: Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir: Menderes Türel (Mevcut belediye başkanı)

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut belediye başkanı)

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin (AK Parti eski İl Başkanı)

Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AK Parti İl Başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AK Parti İl Başkanı)

Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan yardımcısı)

Burdur: Deniz Kurt (AK Parti eski İl Başkanı)

Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)

Denizli Büyükşehir: Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)

Diyarbakır Büyükşehir: Cumali Atila (Mevcut kayyum belediye başkanı)

Düzce: Faruk Özlü (Eski Sanayi Bakanı)

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum Büyükşehir: Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AK Parti İl Başkanı)

Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut belediye başkanı)

Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali yardımcısı)

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Göngür (Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı)

Karabük: Burhanettin Uysal (Eski AK Parti milletvekili)

Kastamonu: Tahsin Babaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı)

Kırıkkale: Mehmet Saygılı (Mevcut belediye başkanı)

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Kilis eski belediye başkanı)

Kocaeli Büyükşehir: Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)

Malatya: Selahattin Gürkan (Batalgazi Belediye Başkanı)

Nevşehir: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı)

Niğde: Emrah Özdemir (AK Parti eski İl Başkanı)

Ordu Büyükşehir : Hilmi Güler (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Rize: Rahmi Metin

Samsun Büyükşehir: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)

Sinop: Ali Çöpçü (AK Parti İl Başkanı)

Şanlıurfa Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (AK Parti eski İl Başkanı)

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ Büyükşehir: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (AK Parti İl Başkanı)

Üç büyük şehir salı günü açıklanacak

AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almadı. Üç büyük şehirin belediye başkan adaylarının salı günü açıklanması bekleniyor.