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Göçmen’e Yalova çelmesi: 2-4

K-Pet 1. Lig’in 10. haftasında 6 golün atıldığı mücadelede lider Göçmenköy konuk ettiği Yalova’ya 4-2 mağlup oldu

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Şakir Azizoğlu

Göçmenköy: Okan, Mustafa Kermeoğlu, Mevlüt (Dk.65 Beytullah), Rifat, Reşit (Dk.87 Kadir), Arda, Mustafa Ayker, Mehmet Göçben, Buğra (Dk.65 Erin), Mustafa Arnavut, Kemal

Yalova: Kıvanç, Mehmet Kanat, Çağan, Mahmut, İsmail (Dk.90 Sergülen), Gökhan, Selçuk, Ahmet (Dk.70 Ali Karayel), Hakan (Dk.76 Mehmet Kum), Mehmet Titiz, Darbaz

Goller: Dk.73 Mustafa Arnavut (pen), Dk.82 Arda (Göçmenköy) –  Dk.10 Hakan, Dk.65-Dk.80 Darbaz, Dk.90 Mustafa Kermeoğlu (kendi kalesine)

K-Pet 1. Lig’in 10. haftasında yağmurla birlikte gelen 6 gollü karşılaşmada lider Göçmenköy konuk ettiği Yalova’ya 4-2 mağlup oldu.

Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hakan, 65 ve 80. dakikalarda Darbaz ile 90. dakikada Mustafa Kermeoğlu kendi kalesine attı.

Ev sahibi ekibin gollerini ise 73. dakikada penaltıdan Mustafa Arnavut ve 82. dakikada Arda kaydetti.

Bu mağlubiyetle Göçmenköy 21 puanda kalsa da liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Yalova ise puanını 18’e yükselterek zirveye yanaştı.

 

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