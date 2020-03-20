KıbrısManşet

Yeni BM askerleri de karantinada

20 Mart 2020

BM Barış Gücü, bugün yaptığı açıklamada, personellerini korumak, Kıbrıs’ta BM operasyonlarının sürekliliğini sağlamak ve Covid-19’un potansiyel yayılmasını önlemek için önlemler aldıklarını söyledi.

Sözcü Aleem Siddique, devriye bölgelerinde barışı koruma görevlilerinin operasyonlarına devam ettiğini ve virüsle ilgili bilgi alış verişini sağladıklarını, tıbbi olarak acil durumları mümkün olduğunca kolaylaştırmak için her iki tarafla da yakın temas ve dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Siddique, Cyprus Mail’e verdiği demeçte, “BMBG, kuzeyde yaşayan Rumlara gerekli insani teslimatların devam etmesini sağlamak için her türlü çabayı sürdürüyor” dedi.

Siddique, coronavirüsün yayılmasına karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak, Barış Gücü’nün tüm yeni personelinin görevlerine başlamadan önce 14 günlük bir karantina sürecinden geçeceğini söyledi ve “Sivil personele, virüsün potansiyel yayılımını en aza indirgemek için mümkün olan her yerde uzaktan çalışma talimatı verildi” dedi.

BMBG Sözcüsü, misyonun BM Genel Merkezi Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoriteler tarafından verilen tavsiye ve yönergeleri takip etmeye devam ettiğini kaydetti.




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