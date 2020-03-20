KıbrısManşet

Ambulansların yakıtını ALPET karşılıyor

20 Mart 2020

Dünya ile birlikte ülkemizi de saran pandemik virüsün yarattığı salgın tehditine karşı devlet tarafından alınan tedbirler devam ederken, duyarlı iş insanımızın yaşadığı zor günleri atlatmasında topluma ve devlete olan destekleri de sürüyor. Bu çerçevede ALPET bugünden başlayarak KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm ambulansların tüm yakıt giderlerini karşılama kararı aldı.

Altınbaş Petrol Ltd. (ALPET), bugünden itibaren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş öncülüğünde, KKTC Sağlık Bakanlığı ile sürdürülen görüşmeler sonrasında, Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ambulansların yakıt ihtiyacını, hiçbir karşılık beklemeden karşılayacaklarını bildirdi.

Sofu Altınbaş konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ Yaşanan sıkıntıları biliyor ve anlıyoruz, zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz. Sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Altınbaş ailesi olarak halkımızın herzaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“ Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böylesi zor günlerde toplumsal sosyal sorumluluk bilincine vermekte olduğumuz özel önem daha da artıyor. Birlik ve beraberlik içinde, herkes üzerine düşeni yapıp, sorumluluk alırsa, zorlukların üstesinden daha kolay geleceğimizin bilincindeyiz”  şeklinde açıklama yapan ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, toplumsal dayanışmaya önem vermeyi sürdüreceklerini,  girişimlerinin tüm iş insanlarına örnek teşkil etmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Sosyal medyadaki yalan haberlere savaş açtık

Pilli: Sosyal medyadaki yalan haberlere savaş açtık

20 Mart 2020
Photo of Tatar: Adaletli bir ekonomik paket hazırlıyoruz

Tatar: Adaletli bir ekonomik paket hazırlıyoruz

20 Mart 2020
Photo of Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür

Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür

20 Mart 2020
Photo of TELSİM’den çok güzel hareket: #EVDEKAL KKTC

TELSİM’den çok güzel hareket: #EVDEKAL KKTC

20 Mart 2020
Photo of Cimnastik sporuna yeni renk

Cimnastik sporuna yeni renk

20 Mart 2020
Photo of Anılarda sıla özlemi…

Anılarda sıla özlemi…

20 Mart 2020
Photo of “Kuzey Kıbrıs’ta olumsuz sosyal ve adli olaylar federal çözüme olan desteği nasıl etkiliyor?”

“Kuzey Kıbrıs’ta olumsuz sosyal ve adli olaylar federal çözüme olan desteği nasıl etkiliyor?”

20 Mart 2020
Photo of CTP Sağlık Komitesi: Karantina doğru uygulanmazsa ters teper

CTP Sağlık Komitesi: Karantina doğru uygulanmazsa ters teper

20 Mart 2020
Photo of Güney’de elektrik fiyatlarında %10 indirim

Güney’de elektrik fiyatlarında %10 indirim

20 Mart 2020
Photo of Kanber: İnsanları bankaların önüne atmayın

Kanber: İnsanları bankaların önüne atmayın

20 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı