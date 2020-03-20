Kıbrıs

20 ton etil alkol hibe edildi

20 Mart 2020

Mehmet Dağlı sosyal medya üzerinden Logo Industries LTD’in Sağlık Bakanlığına 20 Ton Etil Alkol hibe ettiğini açıkladı.

Bilindiği üzere, dünyamızı ve ülkemizi korona virüs (Covid-19) etkisi altına almış olup hızla yayılmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğuu bu olağanüstü durum nedeniyle sevgili abim Kerim Şeker, Logo Industries LTD olarak KKTC Sağlık Bakanlığı Eczacılık Dairemize 20 Ton Etil Alkol hibe etmiştir. Göstermiş olduğu bu güzel davranıştan dolayı kendisine sonsuz teşekkürler.




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